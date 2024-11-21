Министерство благосостояния раскрыло размер премий для сотрудников в этом году

Сумма премии определяется по закону о вознаграждении должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Наиболее крупные премии получат те, кто внес значительный вклад в работу министерства и был награжден за добросовестный труд в 2024 году.

Сотрудникам, проработавшим в министерстве более шести месяцев, будет начислена премия по итогам года. Условием получения выплаты станет существенный и качественный вклад в выполнение целей министерства, а также обеспечение стабильной работы ведомства. Выплаты планируется завершить до конца года.

При этом в министерстве подчеркивают, что другие виды вознаграждений, такие как дополнительные премии или награды, выплачиваться не будут.

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