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Что делать самозанятому, чтобы заработать на пенсию

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Пенсия. Иллюстративное фото
Пенсия. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock, TVNET kolāža

Немало людей в Латвии имеют статус самозанятых или зарегистрированы как микропредприятия. На какую пенсию они могут рассчитывать? О пенсионных нюансах TVNET+ поговорил со специалистами Государственного агентства социального страхования (VSAA) и главой бухгалтерской компании Insaiders Мариной Антоновой.

Как объясняют в VSAA, размер пенсии зависит от многих факторов - объемов взносов социального страхования за всю жизнь, общего трудового стажа, стажа до 1996 года, годовых индексов и т. д. Все это рассчитывается сугубо индивидуально. Приблизительный прогноз можно посмотреть на Latvija.gov.lv в разделе электронных услуг VSAA: там будут указаны стаж, накопления и т. д.

В Латвии работает 3-уровневая пенсионная система:

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