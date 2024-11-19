Новое железнодорожное депо в районе станции Vagonu parks ("Вагонный парк") может быть построено в течение трех-четырех лет, сообщил агентству LETA председатель правления AS Pasažieru vilciens (PV) Райтис Нешпорс.
Pasažieru vilciens собирается построить новое депо для поездов: где и когда?
Он пояснил, что в Министерство сообщения представлен информационный отчет, который предусматривает реализацию первого этапа строительства нового депо Vagonu parks, а также реновацию ремонтной базы Zasulauks ("Засулаукс") на улице Кандавас, чтобы там можно было проводить капитальный ремонт новых электричек Škoda.
"Текущий план предусматривает, что депо может быть построено в течение трех-четырех лет", - сказал Райтис Нешпорс.
По его словам, это депо в первую очередь будет предназначено для обслуживания электропоездов. В настоящее время техническое обслуживание осуществляется в существующем депо Vagonu parks, которое построено для нужд старых электропоездов и технологически отличается.
"Старые электрички нельзя было ремонтировать в отапливаемых помещениях, чтобы тающий снег не доходил до электроприборов, расположенных в нижней части поезда. Поезда чешского производителя Škoda Vagonka нуждаются в отапливаемых помещениях, поскольку все электроприборы находятся на крыше", - пояснил он.
Нешпорс отметил, что в настоящее время депо оснащено оборудованием для проведения технического обслуживания.
Однако со временем объем работы возрастет. Таким образом, к 2030 году технически невозможно будет обеспечить обслуживание всех электропоездов Škoda на существующих мощностях.
"Мы знаем, что в Эстонии и Литве закупаются новые поезда, в том числе электропоезда Škoda, которые в будущем также потребуют каких-то ремонтных работ. Скорее всего, Эстония оценит, нужно ли им самим строить депо для обслуживания поездов Škoda или они могут арендовать эту услугу у нас", - сказал Нешпорс.
Он также отметил, что ведутся переговоры по развитию этого проекта, чтобы в будущем иметь возможность обслуживать поезда железнодорожного проекта Rail Baltica.
Еще одно депо сейчас находится на улице Кандавас и предназначено для ремонта дизель-поездов.
"В этом депо есть отапливаемые помещения, но его расположение неэффективно с точки зрения логистики, потому что электропоезда придется специально возить через Даугаву, а количество техники в этом депо недостаточно для обслуживания всех поездов Škoda", -сказал Нешпорс.
Стоимость первой фазы проекта оценивается в 21,2 миллиона евро, в том числе 14 миллионов евро - это доступное финансирование в рамках долгосрочных обязательств Министерства сообщения по реализации проекта новых электричек.
Еще 7,3 млн евро Pasažieru vilcien может покрыть из собственных средств.
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