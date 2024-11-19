Pasažieru vilciens собирается построить новое депо для поездов: где и когда?

Он пояснил, что в Министерство сообщения представлен информационный отчет, который предусматривает реализацию первого этапа строительства нового депо Vagonu parks, а также реновацию ремонтной базы Zasulauks ("Засулаукс") на улице Кандавас, чтобы там можно было проводить капитальный ремонт новых электричек Škoda.

"Текущий план предусматривает, что депо может быть построено в течение трех-четырех лет", - сказал Райтис Нешпорс.

По его словам, это депо в первую очередь будет предназначено для обслуживания электропоездов. В настоящее время техническое обслуживание осуществляется в существующем депо Vagonu parks, которое построено для нужд старых электропоездов и технологически отличается.

"Старые электрички нельзя было ремонтировать в отапливаемых помещениях, чтобы тающий снег не доходил до электроприборов, расположенных в нижней части поезда. Поезда чешского производителя Škoda Vagonka нуждаются в отапливаемых помещениях, поскольку все электроприборы находятся на крыше", - пояснил он.

Нешпорс отметил, что в настоящее время депо оснащено оборудованием для проведения технического обслуживания.