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Andrejs Zacarinnijs

В Латвии введены новые критерии для расчета минимальной зарплаты

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Операция на кассе. Иллюстративное фото
Операция на кассе. Иллюстративное фото Фото: Halfpoint/Shutterstock

Правительство Латвии утвердило новые правила, касающиеся минимальной месячной зарплаты. Теперь ее размер будет рассчитываться исходя из новой базовой величины: 46% от средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев, данные о которой предоставляет Центральное статистическое управление.

Это решение принято с целью повышения прозрачности и предсказуемости изменений минимальной зарплаты.

Министерство благосостояния подчеркивает, что новый подход обеспечит систематический пересмотр минимальной зарплаты на ежегодной основе. При этом учитываться будут такие ключевые факторы, как:

макроэкономические прогнозы Министерств финансов и экономики;

данные ЦСУ о средней зарплате, уровне инфляции, доходах и показателях бедности;

информация Государственного агентства занятости о числе безработных;

иные социально-экономические параметры.

Новые правила предусматривают ежегодный пересмотр минимальной зарплаты в рамках установленного графика. Это позволит учитывать изменения в экономике и социальной сфере страны.

Введение новых критериев связано с обязательствами Латвии по реализации директив Европейского Союза, направленных на установление справедливой минимальной зарплаты. В частности, документ требует четко определенной базовой величины и активного взаимодействия с социальными партнёрами.

К процессу обсуждения и принятия решений будут привлекаться Латвийская конфедерация работодателей и Латвийский союз свободных профсоюзов. Диалог будет вестись в рамках Национального совета трехстороннего сотрудничества и Подсовета по вопросам социальной защиты.

Однако среди социальных партнеров нет единого мнения по поводу нового подхода. Одни считают справочную величину необходимой мерой, другие видят в ней риск для социально-экономической стабильности.

Для минимизации возможных негативных последствий был проведен анализ рисков. Среди них

сжатие зарплатной шкалы, что может снизить мотивацию работников повышать квалификацию; рост безработицы в отдельных регионах; давление на бюджеты муниципалитетов.

Также был учтен опыт других стран ЕС, где соотношение минимальной и средней зарплаты используется как ориентир для справедливого распределения доходов.

Министерство подчеркивает, что новая система обеспечит более сбалансированный процесс определения минимальной зарплаты. Она будет учитывать как экономические реалии, так и социальные аспекты. Планируется, что использование новых критериев начнётся уже при ближайшем пересмотре минимальной зарплаты, что позволит Латвии соответствовать требованиям ЕС и внутренним потребностям.

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