Правительство Латвии утвердило новые правила, касающиеся минимальной месячной зарплаты. Теперь ее размер будет рассчитываться исходя из новой базовой величины: 46% от средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев, данные о которой предоставляет Центральное статистическое управление.
В Латвии введены новые критерии для расчета минимальной зарплаты
Это решение принято с целью повышения прозрачности и предсказуемости изменений минимальной зарплаты.
Министерство благосостояния подчеркивает, что новый подход обеспечит систематический пересмотр минимальной зарплаты на ежегодной основе. При этом учитываться будут такие ключевые факторы, как:
макроэкономические прогнозы Министерств финансов и экономики;
данные ЦСУ о средней зарплате, уровне инфляции, доходах и показателях бедности;
информация Государственного агентства занятости о числе безработных;
иные социально-экономические параметры.
Новые правила предусматривают ежегодный пересмотр минимальной зарплаты в рамках установленного графика. Это позволит учитывать изменения в экономике и социальной сфере страны.
Введение новых критериев связано с обязательствами Латвии по реализации директив Европейского Союза, направленных на установление справедливой минимальной зарплаты. В частности, документ требует четко определенной базовой величины и активного взаимодействия с социальными партнёрами.
К процессу обсуждения и принятия решений будут привлекаться Латвийская конфедерация работодателей и Латвийский союз свободных профсоюзов. Диалог будет вестись в рамках Национального совета трехстороннего сотрудничества и Подсовета по вопросам социальной защиты.
Однако среди социальных партнеров нет единого мнения по поводу нового подхода. Одни считают справочную величину необходимой мерой, другие видят в ней риск для социально-экономической стабильности.
Для минимизации возможных негативных последствий был проведен анализ рисков. Среди них
сжатие зарплатной шкалы, что может снизить мотивацию работников повышать квалификацию; рост безработицы в отдельных регионах; давление на бюджеты муниципалитетов.
Также был учтен опыт других стран ЕС, где соотношение минимальной и средней зарплаты используется как ориентир для справедливого распределения доходов.
Министерство подчеркивает, что новая система обеспечит более сбалансированный процесс определения минимальной зарплаты. Она будет учитывать как экономические реалии, так и социальные аспекты. Планируется, что использование новых критериев начнётся уже при ближайшем пересмотре минимальной зарплаты, что позволит Латвии соответствовать требованиям ЕС и внутренним потребностям.
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