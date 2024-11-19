В Латвии введены новые критерии для расчета минимальной зарплаты

Это решение принято с целью повышения прозрачности и предсказуемости изменений минимальной зарплаты.

Министерство благосостояния подчеркивает, что новый подход обеспечит систематический пересмотр минимальной зарплаты на ежегодной основе. При этом учитываться будут такие ключевые факторы, как:

макроэкономические прогнозы Министерств финансов и экономики; данные ЦСУ о средней зарплате, уровне инфляции, доходах и показателях бедности; информация Государственного агентства занятости о числе безработных; иные социально-экономические параметры.

Новые правила предусматривают ежегодный пересмотр минимальной зарплаты в рамках установленного графика. Это позволит учитывать изменения в экономике и социальной сфере страны.

Введение новых критериев связано с обязательствами Латвии по реализации директив Европейского Союза, направленных на установление справедливой минимальной зарплаты. В частности, документ требует четко определенной базовой величины и активного взаимодействия с социальными партнёрами.

К процессу обсуждения и принятия решений будут привлекаться Латвийская конфедерация работодателей и Латвийский союз свободных профсоюзов. Диалог будет вестись в рамках Национального совета трехстороннего сотрудничества и Подсовета по вопросам социальной защиты.