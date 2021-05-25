Электроэнергия в странах Балтии за неделю подорожала на 18%
Оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на минувшей неделе выросла на 18% и составила 46,9 евро за мегаватт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
Оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на минувшей неделе выросла на 18% и составила 46,9 евро за мегаватт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.
По словам главы отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артураса Затулинаса, на динамику цен в балтийских странах в наибольшей степени повлияли цены в Финляндии и Швеции, где рост был обусловлен сокращением производства на атомных электростанциях. За неделю рыночная цена в Финляндии поднялась на 24% до 45,4 евро, а в шведской торговой зоне - на 6% до 42,3 евро.
"Росту цены на электроэнергию в балтийских странах способствовало и сокращение на 3% потока электроэнергии из России и выросший в два раза поток из Швеции", -
отметил Затулинас.
Совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии 17-23 мая выросло на 3% до 480 гигаватт-часов. В Литве потребление выросло на 1% до 210 гигаватт-часов, в Латвии не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило128 гигаватт-часов, а в Эстонии выросло на 9% до 142 гигаватт-часов.