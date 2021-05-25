Электроэнергия в странах Балтии за неделю подорожала на 18%

По словам главы отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артураса Затулинаса, на динамику цен в балтийских странах в наибольшей степени повлияли цены в Финляндии и Швеции, где рост был обусловлен сокращением производства на атомных электростанциях. За неделю рыночная цена в Финляндии поднялась на 24% до 45,4 евро, а в шведской торговой зоне - на 6% до 42,3 евро.