Чем Латвии аукнутся санкции против Беларуси? Комментарии специалистов

Он отметил, что латвийские компании в основном экспортируют в другие страны Европейского Союза (ЕС), однако некоторые предприниматели также работают на белорусском рынке.

"Беларусь - это наш сосед, и если не учитывать политическую подоплеку, то, конечно, сотрудничать с соседями - это нормально. Это хорошее дело в мире - соседи торгуют друг с другом", - сказал Ростовскис.

Президент LTRK выразил мнение, что предприниматели не любят никаких санкций, потому что в таком случае усложняется среда бизнеса. "Однако мы живем в реальном мире и понимаем ситуацию. Это, если говорить в целом. Конечно, есть предприниматели, которые работают напрямую с Беларусью, и все они сейчас находятся в очень сложной ситуации", - сказал Ростовскиc, не назвав конкретные компании.

Он признал, что с точки зрения бизнеса предприниматели хотят, чтобы дипломатия по-прежнему преобладала. В то же время Ростовскиc подчеркнул, что предприниматели, работающие на политически или иным образом рискованных рынках, должны учитывать эти риски и понимать, как ими управлять.

"Конечно, есть политические эмоции, но мир движется вперед. Часто на рациональном уровне бизнес продолжается. Все не будут одинаковыми, мы сможем оценить, как это будет со временем", - добавил Ростовскиc.

Он также отметил, что около 10-15 лет назад доля экспортного рынка ЕС в Латвии была не такой большой, и бизнес-сообщество смогло в значительной степени адаптироваться к ней за эти годы, однако, по словам Ростовского, есть ряд сфер, где возможности объективно шире, чем в ЕС.

Комментарий министра сообщения

В свою очередь, министр сообщения Талис Линкайтс считает, что убытки из-за прекращения авиасообщения Латвии с Беларусью будут исчисляться тысячами евро, а не миллионами.

"Принимая решение об ограничениях, мы просили всех, кого это коснется, предоставить информацию об убытках, какие могут возникнуть. Убытки не будут измеряться миллионами", - сказал Линкайтс.

Также, по словам министра, не исключено, что со стороны Европейского союза будут доступны компенсационные механизмы.

"В этой ситуации важна безопасность полетов и пассажиров, а экономический аспект не играл роли в принятии решения", - сказал глава Минсообщения.

Как долго будет приостановлено авиасообщение с Беларусью, Линкайтс не прогнозировал.

Он отметил, что до пандемии Covid-19 рейсы между Ригой и Минском были одним из самых востребованных маршрутов, но во время пандемии полетов не было много. Латвийская авиакомпания airBaltic летом планировала на этом маршруте до трех рейсов в неделю, столько же - белорусская "Белавиа".

Контекст

Совет Европы в понедельник вечером согласовал экономические и кадровые санкции против Беларуси, в том числе запрет на полеты белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве Европейского союза (ЕС) и доступ в аэропорты ЕС. Совет Европы отреагировал на вынужденную посадку пассажирского самолета в Минске с целью задержания белорусского оппозиционного журналиста.

В ответ на это событие в понедельник в Риге, в отеле Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был изменен на исторический бело-красно-белый флаг Беларуси.