СМИ: Софья Сапега обвиняется в организации массовых беспорядков. Опубликовано видео с ее признанием

Как передает источник, Сапеге предъявлены подозрения по двум статьям уголовного кодекса Беларуси - организация групповых действий, сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти (часть 1 статьи 342) и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (часть 1 статьи 293).

Собеседник издания рассказал, что 25 мая Сапега была допрошена в присутствии дежурного адвоката в СИЗО белорусского КГБ. Ее защитник Александр Филанович не был допущен в изолятор.

Официально о составе обвинения Сапеге еще не сообщалось. МИД России сообщил лишь, что россиянка попала под подозрение в совершении неких преступлений "в период с августа по сентябрь 2020 года", когда в Беларуси проходили многочисленные массовые протесты после президентских выборов.

Вечером во вторник, 25 мая, Сапега была арестована на два месяца.

Опубликовано видео с признанием Софьи Сапеги после задержания.

Белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал видеозапись с Софьей Сапегой. На нем она называет свои данные и место жительства, после чего говорит, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", "который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел".

В комментарии изданию RT мать Сапеги Анна Дудич заявила, что "шокирована" этим видео.

"Я не понимаю вообще, что происходит.

Какая "Черная книга", Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава", - эмоционально рассказал она.

Недавно тот же Telegram-канал опубликовал подобное видео с самим Протасевичем. На записи он заявил, что к нему относятся корректно, а также что он "продолжает сотрудничать со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске".

Контекст

В воскресенье, 23 мая, летевший рейсом из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находились редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, незапланированно приземлился в Беларуси из-за сообщения о бомбе на борту, которое позже оказалось ложным. Пассажиры самолета провели в аэропорту Минска почти семь часов.