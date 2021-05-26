Хозяин тяжело пострадавшей собаки предупреждает: "Если у тебя есть собака, не подпускай ее к зерновым полям"

"Если у тебя есть собака, не подпускай ее к зерновым полям. Тако вырвался во время прогулки и сделал круг по рапсовому полю. Мы боремся, но, похоже, нам предстоит принять трудное решение. Почки отказали. Анализы и врач подтверждают - химическое отравление путем опрыскивания. Такое случается часто"
В связи со случившимся Государственная служба защиты растений (VAAD) в Twitter призвала автора публикации связаться с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD). Позднее в VAAD заявили, что обстоятельства происшествия выясняются. Служба также призвала не делать никаких поспешных выводов до выяснения обстоятельств.
Кроме того, в VAAD добавили, что в случае отсутствия связи с PVD появится основание полагать, что эта новость - фейк, который "направлен на разделение общества".
"(...) Вы действительно думаете, что кто-то сам отравит свою собаку или шутит об отравлении своей собаки, чтобы разделить общество? Серьезно?"
В свою очередь, Латвийский фонд природы ранее призывал людей не фотографироваться в рапсе, указав, что его опрыскивают фунгицидами, которые вредят пчелам и могут вызвать аллергические реакции и раздражение у людей.