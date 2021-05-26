Хозяин тяжело пострадавшей собаки предупреждает: "Если у тебя есть собака, не подпускай ее к зерновым полям"

"Если у тебя есть собака, не подпускай ее к зерновым полям. Тако вырвался во время прогулки и сделал круг по рапсовому полю. Мы боремся, но, похоже, нам предстоит принять трудное решение. Почки отказали. Анализы и врач подтверждают - химическое отравление путем опрыскивания. Такое случается часто"

Ja Tev ir suns, nelaid tuvumā labības laukiem. Tako tika ārā un izmeta līkumu pa rapsi. Cīnāmies, bet izskatās, ka būs jāpieņem grūtais lēmums. Atteicās nieres. Analīzes un ārsts apstiprina - saindēšanās ar ķīmiju, ko miglo uz labības. Tā gadoties bieži. Graudi ir mūsu nākotne. pic.twitter.com/WdokljT2JN — Edijs Majors (@EdijsMajors) May 25, 2021

В связи со случившимся Государственная служба защиты растений (VAAD) в Twitter призвала автора публикации связаться с Продовольственно-ветеринарной службой (PVD). Позднее в VAAD заявили, что обстоятельства происшествия выясняются. Служба также призвала не делать никаких поспешных выводов до выяснения обстоятельств.

Кроме того, в VAAD добавили, что в случае отсутствия связи с PVD появится основание полагать, что эта новость - фейк, который "направлен на разделение общества".

Neesmu pieradis būt rupjš, runājot ar valsts iestādēm, tāpēc pievaldīšu pirkstus. Bet jūs tiešām domājat, ka kāds indē pats savu suni vai joko par sava suņa saindēšanos, lai šķeltu sabiedrību? Tiešām?! — Didzis Veinbergs (@didzvein) May 25, 2021

"(...) Вы действительно думаете, что кто-то сам отравит свою собаку или шутит об отравлении своей собаки, чтобы разделить общество? Серьезно?"