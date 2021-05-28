Бобр Чапиньш из Риги отправился в Нидерланды к невесте. Познакомились они "по переписке"

Поскольку у Бетти, которой уже почти шесть лет, имеется большой бассейн с удобным островком, Чапиньш, проживший в нашем зоопарке в одиночестве восемь лет, с нетерпением ждал встречи со своей возлюбленной в Нидерландах. В Риге содержать экспозицию бобров сложно из-за замерзания водоема зимой.

Чапиньш родился в Талсинском крае восемь лет назад. 30 апреля, в последний день охоты на бобров, его дом был разрушен, а родители - убиты. На следующий день Чапиньш оказался в Рижском зоопарке, а его братик до спасения не дожил. Бобр вырос на заменителе собачьего молока, который он с жадностью поглощал из бутылки. Вскоре Чапиньш стал "учителем" в зоошколе при зоопарке, принимая участие в занятиях и лекциях и поддерживая дружеские отношения с людьми.