Самим может не хватить: почему Беларусь прекращает продавать Украине бензин

"Как мы видим, "Нафтан" находится на грани остановки из-за отсутствия нефти, а Мозырский НПЗ уходит на ремонт. Так что белорусы боятся сами остаться без топлива. Соответственно, страхуются. Вот и закрыли поставки в Украину", - комментирует Куюн.

Куюн отметил: на белорусский бензин приходится 50% А-95 в Украине. Теперь стране придётся активно искать топливо в других странах. И на Беларуси эта ситуация может отразиться негативно.

"Я считаю, что это уже очень плохой сигнал. Я думаю, он не пройдёт незамеченным, последствия будут в любом случае. Это снова покажет зависимость украинского рынка от белорусского экспорта. Не исключаю, что могут быть предприняты не только какие-то оперативные меры, а что это положит начало пересмотру какой-то энергетической стратегии не в пользу Беларуси. К сожалению, мы видим, что надёжность этого партнёра вызывает вопросы", - заявил он.