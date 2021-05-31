Пн, 31.05.2021
Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича
Дмитрий Протасевич, отец Романа Протасевича

Самим может не хватить: почему Беларусь прекращает продавать Украине бензин

Машина у заправки. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Беларусь приостановила поставки бензина А-95 в Украину. Многие связали это с ответом Минска на "недружественное поведение" Киева: накануне там отказались покупать электроэнергию с БелАЭС, да и воздушное пространство для белорусских самолётов закрыли. Но директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что дело в другом: белорусы боятся, что им самим бензина не хватит, пишет "Еврорадио".

"Как мы видим, "Нафтан" находится на грани остановки из-за отсутствия нефти, а Мозырский НПЗ уходит на ремонт. Так что белорусы боятся сами остаться без топлива. Соответственно, страхуются. Вот и закрыли поставки в Украину", - комментирует Куюн.

Эту точку зрения косвенно подтверждает замминистра экономики Украины Тарас Качка. Он говорит, что приостановка поставок бензина связана с "технологическими процессами на производстве белорусского производителя".

Куюн отметил: на белорусский бензин приходится 50% А-95 в Украине. Теперь стране придётся активно искать топливо в других странах. И на Беларуси эта ситуация может отразиться негативно.

"Я считаю, что это уже очень плохой сигнал. Я думаю, он не пройдёт незамеченным, последствия будут в любом случае. Это снова покажет зависимость украинского рынка от белорусского экспорта. Не исключаю, что могут быть предприняты не только какие-то оперативные меры, а что это положит начало пересмотру какой-то энергетической стратегии не в пользу Беларуси. К сожалению, мы видим, что надёжность этого партнёра вызывает вопросы", - заявил он.

Украинский рынок - высокомаржинальный, он формирует значительную часть прибылей белорусской нефтепереработки. Если со временем Украина будет закупать меньше белорусского топлива, то, соответственно, Беларусь лишится части доходов.

Получить оперативный комментарий в "Белнефтехиме" или Белорусской нефтяной компании у Еврорадио не получилось.

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