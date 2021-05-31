Самим может не хватить: почему Беларусь прекращает продавать Украине бензин

"Как мы видим, "Нафтан" находится на грани остановки из-за отсутствия нефти, а Мозырский НПЗ уходит на ремонт. Так что белорусы боятся сами остаться без топлива. Соответственно, страхуются. Вот и закрыли поставки в Украину", - комментирует Куюн.
Эту точку зрения косвенно подтверждает замминистра экономики Украины Тарас Качка. Он говорит, что приостановка поставок бензина связана с "технологическими процессами на производстве белорусского производителя".
Куюн отметил: на белорусский бензин приходится 50% А-95 в Украине. Теперь стране придётся активно искать топливо в других странах. И на Беларуси эта ситуация может отразиться негативно.
"Я считаю, что это уже очень плохой сигнал. Я думаю, он не пройдёт незамеченным, последствия будут в любом случае. Это снова покажет зависимость украинского рынка от белорусского экспорта. Не исключаю, что могут быть предприняты не только какие-то оперативные меры, а что это положит начало пересмотру какой-то энергетической стратегии не в пользу Беларуси. К сожалению, мы видим, что надёжность этого партнёра вызывает вопросы", - заявил он.
Украинский рынок - высокомаржинальный, он формирует значительную часть прибылей белорусской нефтепереработки. Если со временем Украина будет закупать меньше белорусского топлива, то, соответственно, Беларусь лишится части доходов.
Получить оперативный комментарий в "Белнефтехиме" или Белорусской нефтяной компании у Еврорадио не получилось.