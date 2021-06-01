Торговые центры возобновят работу, а собираться смогут до 20 человек: новые решения правительства

В пресс-конференции примут участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV);

министр среды и регионального развития Артур Том Плешс (A/Par!);

представитель SPKC Юрий Перевощиков;

директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Крупные торговые центры смогут возобновить работу

Кабинет министров во вторник, 1 июня, одобрил предложение Минэкономики и разрешил вновь открыться крупным торговым центрам при условии соблюдения модели безопасной торговли.

Одобренные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19 предусматривают, что отменяются ограничения на работу торговых центров, общая торговая площадь которых превышает 7000 кв. м.

Как подчеркивает Минэкономики, в торговых центрах должны соблюдаться требования эпидемиологической безопасности, в том числе покупатели и сотрудники магазинов должны пользоваться масками, на одного посетителя должно быть обеспечено 25 квадратных метров площади, а количество тележек для покупок и корзин должно соответствовать разрешенному максимальному количеству посетителей.

В торговых центрах и в дальнейшем должны контролироваться потоки людей. Если инфраструктура позволяет, необходимо отделить вход от выхода, соблюдая требования пожарной безопасности.

В торговых центрах должно быть назначено ответственное лицо, которое будет организовывать и контролировать выполнение требований. Также должна быть разработана система внутреннего контроля по соблюдению мер эпидемиологической безопасности.

В местах торговли запрещается организовывать и рекламировать акции, которые длятся менее семи дней, чтобы не способствовать скоплению покупателей.

Минэкономики обосновало свое предложение снять ограничения для крупных торговых центров не только улучшением эпидемиологической ситуации, но и результатами проведенного Государственным бюро по контролю за строительством исследования, которое подтвердило высокое качество воздуха в крупных торговых центрах. Также отмена ограничений положительно повлияет на торговую отрасль и обеспечит равные конкурентные условия.

"Есть основания полагать, что снятие ограничений на работу торговых центров общей торговой площадью более 7000 квадратных метров не только обеспечит полную реализацию модели безопасной торговли в секторе розничной торговли, но и устранит вышеперечисленные ограничения на ведение бизнеса и вернет добросовестную конкуренцию, а также снизит риски распространения инфекции Covid-19 на местах", - сообщили в Минэкономики.

Из правил исключено требование о максимально допустимом количестве участников уличной торговли. В дальнейшем право устанавливать количество участников в месте уличной торговли смогут думы соответствующих самоуправлений. В то же время все требования по обеспечению эпидемиологически безопасных условий в местах уличной торговли сохранены.

Чтобы избежать рисков распространения Covid-19 при торговле под открытым небом, где используются палатки или другие торговые точки закрытого типа, где может собираться большое количество людей, торговцев просят убедиться, что площадь ограждающей стены не превышает 50-75% от общей площади закрытых стен точки продажи, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Изменения вступят в силу после их публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Расширены возможности собираться на частных мероприятиях

В связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации и увеличением охвата вакцинацией правительство во вторник, 1 июня, поддержало разработанные Минздравом поправки, которые предусматривают расширение возможностей собираться на частных мероприятиях.

Согласно поправкам, на частных мероприятиях могут собираться до 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе, при этом соблюдая принцип двух домохозяйств. В свою очередь люди из разных домохозяйств могут принимать участие в похоронах и крещении - до 10 человек в помещении и до 20 человек на открытом воздухе.

Практическое обучение оказанию первой помощи может проводиться очно в группе из 10 человек. При этом преподаватель и обучаемые должны использовать респираторы, соблюдать дистанцию 2 метра и иметь отрицательный тест на Covid-19.

Люди, прошедшие полный курс вакцинации через 14 дней после прививки могут участвовать в обучении по оказанию первой помощи в группе до 20 человек без теста на Covid-19, масок и дистанции.

Как отмечает Министерство здравоохранения, существующие эпидемиологические ограничения будут постепенно смягчаться с учетом показателей заболеваемости и охвата вакцинацией.

Индивидуальные посещения библиотек, музеев и культурных объектов будут разрешены в соответствии с протоколами безопасности