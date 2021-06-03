Турецкие инвесторы заплатили за имущество Liepājas metalurgs

30 апреля этого года SIA FeLM, представляющее интересы латвийского государства в этом процессе, заключило договор о продаже движимого и недвижимого имущества бывшего электросталеплавильного комплекса принадлежащему Aslanli Metalurji предприятию Liepāja Steel.

Представители Aslanli Metalurji заявили, что инвестор полностью выполнил финансовые обязательства по договору и приобрел оборудование, а также оплатил землю и здания. FeLM и инвестор завершили инвентаризацию производственного комплекса завода, имущество готово к передаче.

Инвестор также подробно проинформировал администрацию Лиепаи о мерах по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и условия жизни горожан.

Председатель правления Liepāja Steel Гунтарс Сенканс сообщил, что, по оценке инженерно-технической службы завода, если оборудование производственного и вспомогательного цикла находится в хорошем состоянии, можно запустить предприятие в течение шести месяцев.

"В настоящее время мы ждем соответствующих решений от Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) и надеемся начать производство в этом году", - сказал Сенканс.

Как сообщалось, покупатель приобретает имущественные права на покупку после полной ее оплаты и при условии, что управление Лиепайской СЭЗ не будет осуществлять свое право преимущественной покупки.