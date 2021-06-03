Из гнезда аистов Фазы и Вольта за два дня были вытолкнуты все птенцы

2 июня после обеда из гнезда были вытолкнуты и унесены три птенца, в свою очередь, вчера, 3 июня, посреди дня были вытолкнуты еще два малыша.

Ранее сообщалось, что птенцов вытолкнули сами родители, однако, как отметили в АО Sadales tīkls, утверждать, что это были Фаза и Вольт - нельзя. Скорее всего, это был другой аист.

Глава мониторинга белого аиста Латвийского орнитологического общества (LOB) Мара Янаус, говоря о причинах, почему птенцов могли выбросить из гнезда родители, признает, что однозначно ответить нельзя, поскольку возможны разные варианты.

Возможно, в ближайших окрестностях недостаточно пищи. Орнитолога смутило то, что родители вначале принесли корм птенцам, но почти сразу же сами его и съели. В данном случае мотивация голодных родителей кормить и защищать птенцов ослабевает. Не исключено, что именно поэтому "молодой отец" не имел мотивации защищать своих малышей. В свою очередь, мама долго отсутствовала в поисках пищи, хотя птенцов такого возраста одних оставлять не следует. Обычно одна взрослая птица отправляется за пищей, а вторая остается с птенцами - потом они меняются, отметила Янаус.

Доктор биологии признала, что для популяции в общем в случае недостаточного количества пропитания биологически гораздо ценнее отказаться от детей, потому что важнее сохранить способность взрослых особей к воспроизводству, а не тратить силы на малышей.

"Также возможен вариант, что аисты еще слишком молоды, в связи с чем - менее опытны. Кладка новых яиц маловероятна, так как сезон уже закончился. Обе взрослые птицы могут оставаться в гнезде или быть поблизости все лето", - прогнозирует Янаус.

Она допускает, что не исключено преследование какой-нибудь другой птицы из чужого гнезда.

Напомним, Фаза и Вольт поселились в гнезде в апреле этого года, и уже незадолго после этого было снесено первое яйцо. Однако радостное событие было потревожено нападением другой самки аиста, которая вытолкнула из гнезда единственное на тот момент яйцо, после чего последовало спаривание нападавшей с Вольтом. Комментируя случившееся, орнитологи пояснили, что нападение конкурентки произошло потому, что таким образом птицы борются за сохранение своего генетического материала. Также орнитологи не спешили высказывать предположения, повлияет ли происшествие на успешное гнездование пары аистов. Тем не менее уже скоро в гнезде появились новые яйца, и Фаза принялась усердно высиживать птенцов.

Ведущий исследователь лаборатории орнитологии Института биологии Латвийского университета Мара Янаус рассказывает, что вмешательство чужих птиц в жизнь новой семьи обычно происходит, когда птицы занимают гнездо и начинается высиживание, поэтому в будущем появление новых захватчиков хоть и возможно, но маловероятно.