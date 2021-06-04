Вакансии! Lidl Latvija ищет несколько сотен новых работников, на этот раз - и в Даугавпилсе

Вакансии предлагаются в новых магазинах в Риге и Даугавпилсе, а также в других магазинах Lidl.

Подать заявку о приеме на работу в Lidl можно на сайте www.nacuzlidl.lv.

По словам Рудзитиса, готовясь к открытию своих магазинов в Латвии, Lidl уже в прошлом году создала более 1000 новых рабочих мест по всей стране. Сейчас эти сотрудники продолжают обучение, чтобы, как только улучшится эпидемиологическая ситуация, приступить к работе в магазинах. Во время обучения все сотрудники получают полную зарплату, а после трех месяцев работы - медицинскую страховку.

Предприятие предлагает варианты трудового договора с полной и частичной занятостью, а также возможность трудоустроиться на определенный срок, чтобы каждый смог выбрать для себя наиболее подходящий график работы.

Заработная плата

Представители предприятия утверждают, что предлагаемые в Lidl зарплаты выше, чем в среднем по отрасли.

Согласно опубликованной компанией информации, в Риге, например, работникам магазинов обещают зарплату в размере 6 евро в час брутто, а работникам магазинов в Даугавпилсе, Вентспилсе и Огре - от 5,4 евро в час до уплаты налогов.

Специалисту отдела закупок Lidl обещают зарплату в размере от 1200 до 1300 евро до уплаты налогов, а специалисту по поддержке клиентов - от 900 до 1050 евро брутто. Предлагаются и другие вакансии.

Для работы в Lidl не требуется предыдущий опыт работы в розничной торговле - обучение обеспечивает сама компания.