Больше пробок в Пурвциемсе: до середины декабря ограничат движение на нескольких улицах

С сегодняшнего дня до 15 декабря ограничено движение транспортных средств на участке Густава Земгале гатве от улицы Унияс до улицы Дзелзавас и на участке улицы Браслас до улицы Кроню.

На это время будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Мадонас от улицы Браслас до здания на ул. Мадонас, 10А, и ограничено движение транспорта на участке улицы Браслас от улицы Пурвциема до Мадонас.

Напомним, в мае этого года в Риге начались подготовительные работы к первой очереди строительства Восточной магистрали, затраты на которое составят 37,8 млн евро.

Строительство недостающего участка Восточной магистрали от ул. Иерикю до ул. Виеталвас станет одним из самых масштабных проектов транспортной инфраструктуры в Риге за последние годы.

Строительство Восточной магистрали обеспечит возможность объехать центр Риги и освободит исторический центр столицы и микрорайон Пурвциемс от грузового транспорта.