Премьер: налоговая реформа переноситься не будет

Он подчеркнул, что налоговые изменения необходимы, чтобы все работающие люди в Латвии были социально застрахованы. Премьер отметил, что кризис из-за Covid-19 продемонстрировал большое неравенство между людьми, за которых платят социальный налог, и теми, за которых не платят.

В условиях Covid-19 одна часть легально работающих оказалась никак не защищена. "Перед правительством стояла сложнейшая задача найти способ, как ввести программы поддержки", - сказал Кариньш.

Премьер отметил, что нет каких планов менять дату вступления реформы в силу. Когда происходят изменения, всегда есть кто-то, кто в последний момент понимает, что недостаточно к ним подготовился, тем не менее, по словам Кариньша, все сумеют с этим справиться и всем работающим в Латвии будет обеспечена социальная защита.