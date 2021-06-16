Ср, 16.06.2021
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Витенбергс: Минэкономики создает 30 новых программ поддержки предпринимателей

Янис Витенбергс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министерство экономики создает 30 новых программ поддержки предпринимателей. Об этом в среду в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил министр экономики Янис Витенбергс.

"Мы планируем создать в министерстве 30 новых программ поддержки", - сказал Витенбергс, добавив, что главной целью этих программ поддержки будет значительное увеличение экспорта.

Министр напомнил, что к 2027 году планируется увеличить объем латвийского экспорта с существующих 18 миллиардов евро до 27 миллиардов евро.

"Чтобы достичь этого, мы будем разрабатывать новые продукты, в которых ученые будут сотрудничать с предпринимателями, потому что мы можем продавать только то, чего нет в других странах, или то, что у нас лучше",

- сказал Витенбергс.

Он также отметил, что будут использоваться современные технологии и цифровые решения, а также будет оказана поддержка Латвийскому агентству инвестиций и развития, чтобы оно могло продвигать деятельность на экспортных рынках.

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