В Латвии стало заметно больше свободных рабочих мест. Кому будет легче найти работу?

В публичном секторе в первом квартале 2021 года было в среднем 7400 вакансий, что на 500 или 6,6% меньше, чем годом ранее, в частном секторе - 14 100, что на 3200 или 28,7% больше.

CSP также сообщает, что по сравнению с четвертым кварталом 2020 года количество вакансий увеличилось на 24,6%, в то же время количество вакансий в государственном секторе существенно не изменилось, а в частном секторе наблюдался рост на 43,2%.

Где вакансий больше всего?

Из всех вакансий наибольшая доля пришлась на основные группы квалифицированных рабочих, мастеров и специалистов - 3,6%, а в основной группе простых профессий - 3,4%.

В первом квартале 2021 года больше всего вырос спрос на работников простых профессий, офисных служащих, операторов оборудования и машин и слесарей-монтажников. В свою очередь спрос на квалифицированных рабочих сельского, лесного и рыбного хозяйства, старших специалистов, а также квалифицированных рабочих и мастеров снизился.

Наибольшая доля вакансий зарегистрирована в добывающей промышленности - 5,8%, в госуправлении - 5,2%, в строительном секторе - 4,2%, в производственном секторе - 3,3%, в сфере здравоохранения и социальной помощи - 2,8%.

А как по регионам?

Среди регионов в первом квартале этого года самая высокая доля вакансий была в Риге - 2,6% (13,2 тыс.), самая низкая - в Земгале и Латгале - по 1,8% (1,3 тыс.).

Данные CSP также показывают, что в первом квартале этого года в Латвии было 914 000 занятых рабочих мест.