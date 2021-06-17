Министр рассмотрит возможность перераспределения части пенсионных взносов 2-го уровня

Как сообщает портал общественных СМИ lsm.lv, во вторник, 15 июня, Эглитис заявил в программе латвийского телевидения Viens pret vienu, что партнеры по коалиции еще не слышали более подробного описания такого варианта, но готовы обсудить сокращение Пенсионныех взносов 2-го уровня.

Уровень 1 пенсий обеспечивает выплату пенсий и пособий пенсионерам - взносы социального страхования используются для выплаты пенсий существующим пенсионерам. В свою очередь,

социальные отчисления в пенсию 2-го уровня являются обязательными для всех, кто родился после 1971 года при формировании будущей пенсии.

С 2016 года обязательный взнос в этот фонд составляет 6% от заработной платы брутто. Эти взносы инвестируются на финансовый рынок через управляющего фондом по их выбору и накапливаются для пенсии человека.

В интервью lsm.lv Эглитис сказал, что одним из возможных вариантов могло бы стать снижение доли пенсий 2-го уровня.

Можно предложить уменьшить обязательный взнос в размере 6% и переместить разницу в пенсии первого уровня, то есть в пенсию, которую выплачивают сегодня.

Министр добавил, что это может быть краткосрочное решение, которое может быть предложено в бюджете следующего года, но не долгосрочная мера.

Министр благосостояния также отметил, что процессы на международных биржах не способствовали возврату средств, вложенных во 2-й уровень пенсий. В то же время он хочет обсудить с менеджерами банковского сектора и пенсионных фондов возможности более широкого инвестирования средств пенсионного уровня в местную экономику, в экономику Латвии.

Министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"), который когда-то сам был министром благосостояния, считает, что дискуссия о вопросе о снижении обязательной ставки взносов во 2-й пенсионный уровень возможна, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей, но не перераспределение, потому что "на втором пенсионном уровне каждый цент подписан именем, фамилией и персональным кодом. Их нельзя просто переложить".

Рейрс также указал, что идея перераспределения средств в пользу нынешних получателей пенсий также будет сложной для реализации - у кого-то что-то отнять, а кому добавить.

Обсуждение упомянутой Эглитисом идеи в комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам еще не состоялось.

Эксперты настроены скептически

Опрошенные LSM.lv отраслевые эксперты указывают, что 2-й пенсионный уровень является достаточно значительной частью будущей пенсии. Уменьшение доли будущих сбережений, их перераспределение сегодня среди пенсионеров или уменьшение суммы взносов повлияет на будущих пенсионеров, которые будут получать более низкие пенсии и еще это может образовать больший разрыв между предпенсионным доходом и размером их пенсии.

Ряд исследований показывает, что риск бедности для будущих пенсионеров очень высок, и

это послужит сигналом для рабочих, что они должны копить на старость, потому что они не смогут рассчитывать на пенсию.

Nekas tā nemotivē uzticēties pensiju sistēmai, kā tas, ka pat to mazo daļu kas ir tieši tavs personīgais uzkrājums iemet kopīgajā katlā. https://t.co/d8vOvD8mjJ — Reinis Pozņaks (@poznaks) June 16, 2021

Tātad. Viena labklājības ministre man nogrieza par paša nodokļiem uzkrāto bezdarbnieka pabalstu, otrs labklājības ministrs man grib nogriezt par paša nodokļiem uzkrāto pensiju 2. līmeni. Jā, solidaritāte, sistēma nav perfekta, kāpēc nauda jādod ārzemniekiem, inflācija noēd peļņu. — Didzis Veinbergs (@didzvein) June 16, 2021

Tak sen jau sola, ka nebūs nekādu pensiju. Jātur solījumi. — Andris Tihomirovs (@atihomirovs) June 16, 2021