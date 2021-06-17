Cамозанятые лица и авторы, прогнозирующие низкие доходы, могут не платить обязательные соцвзносы

Для того чтобы эти взносы не были рассчитаны, необходимо обратиться в VID до 15 июля текущего года.

Что нужно сделать?

До 15 июля необходимо подать заявление в системе электронного декларирования VID на третий квартал этого года, а до 15 октября - на четвертый квартал. Заявки на третий и четвертый кварталы также можно подать вместе до 15 июля. Те, кто планирует начать хозяйственную деятельность после 1 июля, могут подать заявку одновременно с регистрацией в VID.

Заявление заполняется в свободной форме и подается в VID в разделе "Переписка с VID". В заявлении необходимо указать период, когда прогнозируется доход (конкретные месяцы или кварталы, когда доход не достигнет 500 евро в месяц или 1500 евро за квартал).

Важно знать

Своевременная подача заявления очень важна, потому что только после получения заявления Государственное агентство социального страхования (VSAA) не будет рассчитывать минимальные социальные взносы, которые должны вносить самозанятые лица, включая плательщиков налога на микропредприятия, и авторы (даже если автор не зарегистрировал хозяйственную деятельность).

Получатели гонораров и лица, ведущие хозяйственную деятельность, в том числе плательщики налога микропредприятия, которые прогнозируют низкий доход - менее 500 евро в месяц или 1500 евро в квартал - и решают увеличить свои взносы на социальное страхование, в будущем будут платить минимальные обязательные взносы государственного социального страхования на пенсионное страхование в размере 10% от разницы между 1500 евро и заявленным доходом.

Размер взносов будет рассчитываться VSAA в конце каждого квартала, при этом человек будет получать информацию о них от VID.

Дополнительная информация о минимальных обязательных взносах доступна в методическом материале VID "Минимальные обязательные взносы государственного социального страхования".

Контекст

Как сообщалось ранее, минимальный взнос, предусмотренный законом "О государственном социальном страховании" с 1 июля, является обязательным платежом, который должен производиться за каждого социально застрахованного лица в размере не менее чем с установленной государством минимальной месячной заработной платы.

Объектом минимального взноса являются три минимальных зарплаты - 1500 евро в квартал.

Если человек работает у нескольких работодателей или одновременно является наемным работником и самозанятым лицом, доход будет суммироваться, чтобы определить, достигли ли они объекта минимальных обязательных взносов.