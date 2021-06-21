Пн, 21.06.2021
Для нас, немцев, это - повод для стыда. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками. Ангела Меркель
Ангела Меркель

В пункте вакцинации в Риге умер человек. Это произошло до введения вакцины

Автомобиль скорой помощи ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В пункте вакцинации от Covid-19 в Доме конгрессов умер человек, пришедший на прививку, сообщили агентству LETA в Veselības centrs 4.

После регистрации человек внезапно упал и при падении получил травму.

Работники Veselības centrs 4 оперативно вызвали скорую помощь и до ее прибытия оказали первую помощь.

Причину смерти установит экспертиза.

Veselības centrs 4 выражает глубочайшие соболезнования близким скончавшегося человека.

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