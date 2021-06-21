В пункте вакцинации в Риге умер человек. Это произошло до введения вакцины
В пункте вакцинации от Covid-19 в Доме конгрессов умер человек, пришедший на прививку, сообщили агентству LETA в Veselības centrs 4.
В пункте вакцинации от Covid-19 в Доме конгрессов умер человек, пришедший на прививку, сообщили агентству LETA в Veselības centrs 4.
После регистрации человек внезапно упал и при падении получил травму.
Работники Veselības centrs 4 оперативно вызвали скорую помощь и до ее прибытия оказали первую помощь.
Причину смерти установит экспертиза.
Veselības centrs 4 выражает глубочайшие соболезнования близким скончавшегося человека.