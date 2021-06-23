Последняя информация о распространении коронавируса в Латвии

В Даугавпилсском районе было зарегистрировано 12 новых инфицированных, четыре - в Краславском, по три - в Елгаве, Лиепае, Даугавпилсе, Прейлиском и Сигулдском районах. В ряде других муниципалитетов было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели было в Риге - 556, в Даугавпилсе - 130, в Лиепае - 55, в Елгаве - 50, в Даугавпилсском районе - 45. При этом за последние 14 дней в 13 краях не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии сейчас составляет 89,2 случая.

В 31 муниципальном образовании этот показатель выше, в том числе в 16 превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после произошедших накануне изменений, то оно является самым высоким в Вилянском, Паргауйском, Кримулдском, Саласском, Даугавпилсском, Ливанском и Прейльском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.