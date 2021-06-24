Два корабля и 129 погибших. Как спустя более 175 лет ученым удалось найти потомка погибшего моряка

9 июля 1845 года, через два месяца после отъезда из Гринвича, Великобритания, офицер полиции Джон Грегори написал письмо жене из Гренландии, в котором впервые описал китов и айсберги, сообщает The New York Times.

Грегори, который ранее не выходил в море, был на борту HMS Erebus, одного из двух кораблей, возглавляемых сэром Джоном Франклином в экспедиции 1845 года по исследованию сказочного Северо-Западного прохода, морского пути через канадский арктический архипелаг, для торговли с Азией.

Произошла катастрофа - Erebus и H.M.S. Terror застряли во льдах в проливе Виктория, недалеко от острова Короля Уильяма, который сейчас находится на территории Канады.

В апреле 1848 года выжившие - Франклин и еще около двух десятков человек к тому времени уже умерли - отправились на торговый пирс на материковой части Канады.

В конце концов, все 129 человек на обоих кораблях погибли. Погода была ужасная - метели и низкие температуры.

Дуглас Стентон ФОТО: Robert W. Park/University of Waterloo

Трагическую экспедицию отобразили Марк Твен и Жюль Верн, а в 2018 году был создан сериал The Terror, который частично экранизировал слухи о том, что экипаж корабля в условиях выживания обратился к каннибализму.

Обломки кораблей оставались на морском дне до 2014 года, когда управляемая подводная лодка обнаружила силуэт Erebus возле острова Короля Уильяма.

Два года спустя местный охотник обнаружил в холодных водах залива затонувший корабль Terror.

Потомки Джона Грегори узнали о его трагической судьбе только спустя 175 лет. Некоторых моряков опознали после того, как их нашли на кладбище родственники.

Совсем недавно у Грегори и одного из его потомков, родившихся в 1982 году, совпало ДНК. Это первый случай трагического события, в котором останки были идентифицированы с помощью ДНК и генеалогического анализа.

В конце апреля 2021 года проживающий в Южной Африке Джонатан Грегори получил электронное письмо от канадских исследователей о том, что присланный им анализ слюны подтвердил, что он является потомком Джона Грегори.

Груда камней, где были похоронены Джон Монтгомери и два других моряка. ФОТО: Douglas Stenton / Government of Nunavut

Он ранее слышал о связи семьи с экспедицией, но это было только теорией, пока ее не подтвердило ДНК.

В 2019 году родственница Джонатана, которая живет в Канаде, отправила ему сообщение в социальной сети Facebook, в котором рассказала, что к ней обратились ученые, попросившие родственников моряков прислать образцы ДНК.

"Я решил это сделать. Это большое событие для нас", - сказал Джонатан в телефонном разговоре с газетой.

Дуглас Стентон, профессор Университета Ватерлоо и ведущий исследователь проекта, сказал, что команда, в которую вошли исследователи из Университета Лейкхеда и Университета Тренто, начала работу над исследованием в 2008 году. Их цель состояла в том, чтобы сосредоточиться на обновлении информации, связанной с этой экспедицией.

В 2013 году группа исследователей сосредоточилась на исследовании останков моряков в попытке идентифицировать ряд жертв, личности которых были неизвестны.

"Это действительно была история колоссальных человеческих усилий", - сказал Стентон.

"Это закончилось катастрофическим числом потерянных жизней людей, погибших по неизвестным нам сегодня причинам", - продолжил исследователь.

Обстоятельства, приведшие к гибели моряков, остаются невыясненными. Исследователи продолжают "собирать" всю известную информацию, полученную за несколько лет.

Останки Грегори были раскопаны в 2013 году на острове Короля Уильяма. Считается, что Джон умер примерно через месяц после начала экспедиции. На момент смерти ему было от 43 до 47 лет.

Стентон сказал, что для исследовательской группы было "большим облегчением" раскрыть личность одного моряка. Исследователям также удалось выяснить, как Грегори мог выглядеть более 175 лет назад.

Исследователь сказал, что в течение последних восьми лет команда "очень надеялась" на то, что они смогут сравнить ДНК моряка с его потомками.

"Первые 16 образцов не совпадали, что вызывало некоторые опасения", - сказал Стентон.

Хотя идентификация не изменила историю экспедиции, Стентон отмечает, что

"чем больше людей мы сможем идентифицировать, тем больше информации мы сможем получить и понять, что случилось с моряками".

Исследователь поблагодарил людей и семьи, приславшие образцы ДНК. Он также был рад, что смог рассказать семье Грегори больше о последних годах жизни их предка, Джона.

Грегори был не один в момент своей смерти, рядом с ним были обнаружены останки еще двух моряков.