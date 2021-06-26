За сутки выявлено 39 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель продолжает снижаться

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 72,3 до 64,9 случая.

Было сделано 5332 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.