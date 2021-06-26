Сб, 26.06.2021
Мне не нравится говорить, что пожарный - это мужская работа. Мне кажется, в наше время это уже такой стереотип. Это работа для обоих полов, просто для женщин это будет немного сложнее Элина Берзиня, первая за 10 лет женщина-пожарный в Латвии
Элина Берзиня, первая за 10 лет женщина-пожарный в Латвии

За сутки выявлено 39 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель продолжает снижаться

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 39 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались два человека.

Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 72,3 до 64,9 случая.

Было сделано 5332 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 130 человек, 2503 человека, заразившихся коронавирусом, скончались.

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