За сутки выявлено 39 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель продолжает снижаться
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 39 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались два человека.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 39 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Скончались два человека.
Умершие входили в возрастную категорию от 70 до 79 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 72,3 до 64,9 случая.
Было сделано 5332 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 130 человек, 2503 человека, заразившихся коронавирусом, скончались.