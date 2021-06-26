Сб, 26.06.2021
"Выполнить предупредительную стрельбу по курсу "Дефендера". Исключить попадание в "Дефендер"" Приказ пограничников из корабля пограничной службы ФСБ
Приказ пограничников из корабля пограничной службы ФСБ

В Крустпилсском крае в аварии погиб мотоциклист

Иллюстративное фото ФОТО: Photographee.eu/Shutterstock.com

В пятницу в Крустпилсском крае в результате аварии погиб мотоциклист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

ДТП произошло около 12.20 в Аташиенской волости Крустпилсского края, где на трассе Екабпилс-Терехово (A12) столкнулись автомобиль Volvo и мотоцикл BMW.

Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия от полученных травм. Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 18 человек пострадали и один погиб.

НАВЕРХ
Back