В Крустпилсском крае в аварии погиб мотоциклист
В пятницу в Крустпилсском крае в результате аварии погиб мотоциклист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В пятницу в Крустпилсском крае в результате аварии погиб мотоциклист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
ДТП произошло около 12.20 в Аташиенской волости Крустпилсского края, где на трассе Екабпилс-Терехово (A12) столкнулись автомобиль Volvo и мотоцикл BMW.
Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия от полученных травм. Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 18 человек пострадали и один погиб.