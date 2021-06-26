В Крустпилсском крае в аварии погиб мотоциклист

ДТП произошло около 12.20 в Аташиенской волости Крустпилсского края, где на трассе Екабпилс-Терехово (A12) столкнулись автомобиль Volvo и мотоцикл BMW.

Всего за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 18 человек пострадали и один погиб.