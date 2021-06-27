Вс, 27.06.2021
При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль. И хотя боль отозвалась во всей стране, наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда. Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
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В Латвии планируется за 5 миллиардов евро построить более 1000 км скоростных дорог

Сеть государственных дорог и высокоскоростных шоссе в 2040 году ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

К 2040 году в Латвии планируется построить высокоскоростные дороги протяженностью около 1055 километров, что было определено в качестве основного приоритета в развитии государственных дорог, говорится в информационном сообщении, представленном правительству Министерством сообщения.

По текущим оценкам, ориентировочные затраты на преобразование главных государственных дорог протяженностью 1000 км в высокоскоростные дороги в ценах 2020 года обойдется в 5,206 млрд евро. При этом точную стоимость каждого проекта можно определить только после детальной разработки. Стоимость зависит от расположения объекта, степени сложности и других факторов.

Выполнение работ разделено на три этапа - к 2030 году планируется построить 194,3 километра, с 2030 по 2035 год - 224 километра и с 2035 по 2040 год - 637,5 километра высокоскоростных дорог.

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В докладе Минсообщения говорится, что такая реконструкция основных дорог необходима для обеспечения быстрого и безопасного дорожного движения. Преобразование двухполосной дороги в многополосную с обособленными проезжими частями может устранить наиболее опасные дорожно-транспортные происшествия, такие как лобовые и левосторонние столкновения, которые часто приводят к смерти или серьезным последствиям.

Министерство ссылается на проведенные в нескольких странах исследования о том, что дорожно-транспортные происшествия на автомагистралях происходят на 50-90% реже по сравнению с двухполосными дорогами общего пользования. Latvijas Valsts ceļi (LVC) прогнозирует общее сокращение дорожно-транспортных происшествий на этих участках на 50%, что составляет 347 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 111 аварий с пострадавшими и 13 аварий со смертельным исходом в год.

В Минсообщения отмечают, что реконструкция основных дорог страны в двухполосные дороги улучшит качество дорожных условий, транспортный поток станет более плавным, а время ожидания определенных транспортных потоков будет значительно сокращено или полностью устранено. Плавное вождение характеризуется меньшим расходом топлива, что является причиной выбросов парниковых газов.

По оценке LVC, строительство высокоскоростных дорог в сети главных государственных дорог снизит годовые выбросы парниковых газов от автомобильного транспорта примерно на 16%.

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