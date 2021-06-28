Почему слоны в Китае двинулись в 500-километровый поход?

Но теперь стадо находящихся под угрозой китайских слонов поставило специалистов в совершенный тупик и своим поведением привлекло внимание всей страны.

Перемещаться на небольшие расстояния для слонов обычное дело. Но это стадо уже больше года пересекает Китай. Непонятно зачем. От прежних мест обитания они уже удалились примерно на 500 километров - колоссальное расстояние.

Слоны отправились в путь прошлой весной из заповедника Сишуаньбанна на юго-западе страны, недалеко от границ Китая с Мьянмой и Лаосом.

Они двинулись на север, и в следующие месяцы были замечены во многих городах и деревнях.

Слоны выбивали двери, нападали на магазины, крали пищу, играли в грязи, купались в канале и останавливались подремать в лесу.

Проснувшись, они опустошали поля и наведывались в жилища людей. В одном случае они сумели открыть хоботами водопроводный кран и выстроились во дворе в очередь за водой.

Фотографии спящих слонов, снятые с дрона, облетели весь мир ФОТО: Reuters

Потом они развернулись в южном направлении. Последний раз их видели в Шицзе - поселке в окрестностях города Юйси.

Неизвестно, возвращаются ли они обратно, зачем отправились в этот поход - самый длинный за всю историю наблюдений в Китае - и что случится дальше.

Ученые в недоумении

"Сказать по совести, никто ничего не знает. Однако можно быть почти уверенным, что это как-то связано с нехваткой жизненных ресурсов - пищи, воды, укрытий. В большинстве мест, где азиатские слоны живут на воле, усиливается присутствие людей, традиционные ареалы дробятся и сокращаются", - говорит специалист по слоновьей психологии, профессор Джошуа Плотник из Нью-Йоркского университета.

Эксперт также не исключает, что причиной могло стать перераспределение ролей внутри стада.

У слонов царит матриархат. Самая умудренная пожилая слониха ведет за собой бабушек, мамаш и тетушек со слонятами обоего пола.

Самцы по достижении полового созревания движутся за основным стадом группой или в одиночку, в пределах видимости, но не смешиваясь с ним, и приходят к слонихам для коротких свиданий.

Стадо, о котором идет речь, состоит из 16 или 17 животных, включая трех самцов. Один из них ушел прочь в начале июня.

"В этом нет ничего необычного, скорее, я удивлена, что он пробыл с остальными так долго, - говорит ведущий исследователь тропического ботанического сада заповедника Сишуаньбанна, профессор Ахимса Сампос-Арсейс. - Я наблюдал за их появлениями в населенных пунктах, и они всегда держались вплотную друг к другу - это у слонов проявление стресса".

Слоны эмоционально ближе к людям, чем другие млекопитающие. Они радуются рождению слонят, печалятся о смерти члена стада, а на незнакомой территории испытывают тревогу.