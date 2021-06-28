В Эстонии поймали белую лису, которая скиталась по карьеру несколько недель. Выясняется, как она попала в страну

Вечером 6 июня руководитель Ляэне-Вируского отделения Эстонского общества защиты диких животных Леэ Лепиксоо увидела в карьере Камарику белую лису. Отец Леэ, опытный охотник, сфотографировал лису на расстоянии. Между собой они обсудили, что лиса, вероятно, домашняя, поскольку она не испугалась людей, но в то же время не подпускала их очень близко, пишет Postimees.

Через два часа лиса все еще была на том же месте."На поляне. Не убегала в лес. Шерсть всклоченная, животное было вялым. Я могла стоять примерно в метре от лисы и любоваться природой", - рассказала Леэ.

Как известно, Департамент окружающей среды может дать распоряжение охотникам убить попавшего в природу представителя чужеродного вида. Чтобы избежать такого сценария и спасти животное, волонтеры Общества защиты диких животных решили отловить лису на территории карьера.

ФОТО: Eesti metsloomaühing

В последующие дни Леэ и еще четыре добровольца каждый день отправлялись на поиски лисы, в карьер приносили еду и воду. Лиса держалась вблизи людей и ждала от них еды. Вероятно, она не умеет сама добывать пропитание, поскольку была выращена людьми. Она полностью зависела от еды, которую ей приносили, но боялась, что ее поймают, не доверяла людям. Если человек протягивал руку, отдалялась. Но в то же время, в лес не шла и вообще далеко не уходила.

У добровольцев сложилось впечатление, что лису привезли в карьер и бросили: сходство с поведением брошенного домашнего животного было поразительным. Лиса все эти дни не покидала карьер, хотя лес был рядом. Поскольку лиса все-таки не давала человеку подойти слишком близко, были установлены три арендованные клетки-ловушки и их проверяли несколько раз в день.

14 июня Эстонское общество охотников сообщило на своей странице, что из Ляэне-Вирумаа им прислали фотографии белой лисы несколько местных охотничьих обществ. В соцсетях распространились фотографии белой лисы, которая ворует рыбу у рыбаков. Предполагали, что это песец. Эксперт сказал, что это мраморная лиса.

"Однако по непонятной причине владелец животного не объявился и не стал искать животное в социальных сетях. Почему? Очевидно, в соцсетях распространялось бы объявление "пропала белая лиса, пожалуйста, помогите найти моего любимого питомца и дайте знать, если увидите его!" и фотография", - считает Обществ защиты диких животных.

ФОТО: Heimar Lepiksoo.

16 июня в 23:00 наконец-то удалось поймать лису. К тому времени она скиталась по карьеру как минимум несколько недель. Волонтеры были очень рады. Проверили, есть ли у лисы чип. Его не было. Белой лисе быстро нашли приют. Наконец у бедняги снова появилась крыша над головой и она была сыта. Леэ, которая перевозила лису, приехала домой только в три часа ночи.