Зарплата председателя правления airBaltic Мартина Гаусса в прошлом году уменьшилась на 41,8%

Также Гаусс в прошлом году задекларировал доход в размере 23 000 евро от продажи автомобиля Mercedes 2016 года выпуска.

В декларации указано, что Гаусс по-прежнему владеет зданиями в Германии, Австрии и Италии, а также недвижимостью в совместной собственности в Риге. Кроме того, он купил недвижимость в Юрмале за 110 000 евро.

Глава airBaltic также полностью владеет немецкой компанией MaGau GmBH.

Также в конце прошлого года председатель правления авиакомпании владел квадроциклом Canam Quard 2017 года, и у него в эксплуатации были еще четыре автомобиля - Tesla 2017 и 2019 годов, Audi Q5 2019 года и Audi e-tron 2020 года выпуска.

По состоянию на конец 2020 года у Гаусса не было заявленных наличных сбережений денежных средств, тогда как на конец 2019 года его сбережения составляли 150 00 евро. По состоянию на конец 2020 года безналичные сбережения в 12 различных учреждениях составили 703 337 евро, что на 88 663 евро меньше, чем годом ранее.

В декларации указано, что в прошлом году Гаусс совершил девять сделок, сумма которых превышает установленную Кабинетом министров минимальную месячную заработную плату. Общая сумма этих сделок составляет 299 180 евро. Среди прочего, он совершил четыре покупки на общую сумму 142 180 евро, одну продажу на сумму 23 000 евро и другие сделки, в том числе внес плату за обучение в размере 24 000 евро.

В конце 2020 года у Гаусса было два кредита на общую сумму 383 000 евро, что на 29 000 евро меньше, чем годом ранее.

Уже сообщалось, что в 2019 году общие доходы Гаусса составили 1,181 млн евро, и все это была зарплата, полученная в airBaltic.