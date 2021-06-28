Основные отличия между легальными и нелегальными операторами азартных игр

"Маловероятно, что какой-либо из поставщиков игорных услуг будет открыто работать без лицензии. Можно с уверенностью сказать, что это не останется незамеченным надзорными органами.

Среди нелегальных операторов вряд ли будут местные. Однако это не исключает вероятности, что оператор латвийского происхождения, получивший лицензию в другой сфере, может предоставлять услугу, работая в Латвии, хотя на законных основаниях эта компания числится в иной юрисдикции", - говорит Трегерс.

Насколько велико предложение легальных операторов в Латвии?

Ниедра говорит, что в настоящее время в Латвии лицензии на предоставление легальных услуг в сфере азартных игр в интернете выданы 13 компаниям.

"Это много? Не существует однозначного ответа. Если сравнивать с Эстонией, население которой меньше, то там аналогичные лицензии выданы почти 40 предприятиям. В настоящее время в Европе существует несколько тысяч онлайн-казино, сайтов ставок на спорт и покер-румов", - отмечает Ниедра.

Какой налоговый сбор может принести индустрия интерактивных азартных игр?

Игорный бизнес платит налог на азартные игры, который уплачивается с оборота. Он зависит от того, насколько растет рынок отрасли. Уплачиваются и другие налоги - социальный, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость. Многие услуги, необходимые для их собственной деятельности, например ставки на спорт, сами поставщики приобретают за границей.

"Поставщики услуг также могут находиться за пределами Латвии, и каждый раз, когда мы оплачиваем счета от них, мы также должны платить НДС по этим счетам. Это широкий спектр налогов. Что касается размера, то нужно смотреть, насколько большой рынок. В прошлом году это было 34 миллиона евро. И надо платить 10% от этого", - говорит Трегерс.

Ниедра добавляет, что введенные в прошлом году ограничения в связи с распространением Covid-19 - закрытие игровых залов и пунктов приема ставок, а также приостановление действия лицензий для всех латвийских онлайн-операторов - серьезно повлияли на налоги, уплачиваемые отраслью государству.

ФОТО: LIAB

"Если взять во внимание первый квартал 2020 года, можно сделать вывод, что разные виды налогов и сборов могли составить 100 миллионов евро в год. Я считаю, что каждый процентный пункт теневого рынка - это не менее миллиона евро потерянных налогов", - указывает Ниедра.

Как бороться с деятельностью нелегальных операторов?

Глава 11.lv Трегерс утверждает, что их можно ограничить, но не следует жить с мыслью, что это можно сделать на все 100%.

"Ни одна страна в мире не смогла этого сделать. В странах с гораздо большим количеством операторов имеется более широкий выбор возможностей. Есть отдельная категория игроков, которые предпочитают не играть у лицензированных операторов. Также есть операторы, которые по каким-то причинам не хотят предоставлять услуги легально. У них есть другие виды деятельности, например, реклама для клиентов в определенной стране", - объясняет Трегерс.

Около 90% всего рынка - это то, что легально. В идеале страны могут попытаться приблизить данную цифру к 100%, но не достигнут этого. Латвии еще предстоит пройти долгий путь, но меры, предпринятые государством в последние годы, такие как блокировка сайтов нелицензированных операторов и запрет на рекламу, улучшили эту ситуацию. Однако это бесконечная битва, поскольку операторы находят разные способы обойти эти ограничения.

"Борьба с теневым рынком - долгосрочный процесс, требующий участия всех представителей отрасли - операторов, регулирующих органов и банков. Действующее законодательство и нормативные акты, с одной стороны, борются с теневым рынком, но, с другой стороны, также способствуют его развитию. Полный запрет на рекламу и коммуникацию в отрасли, а также налог на выигрыши не помогут в борьбе с нелегальными операторами.

Необходимо создать условия, при которых игроку не будет смысла играть с нелицензированным оператором, потому что услуги и продукт будут лучше у легального представителя рынка. И даже если игрок переходит на сайт нелицензированного оператора, у него должна быть ограниченная возможность внести депозит или начать играть", - заключает Ниедра.