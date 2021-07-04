Эксперт: невакцинированные люди - это "фабрики вариантов" вируса

Это связано с тем, что источником нового варианта Covid-19 является тело инфицированного человека.

"Невакцинированные люди - потенциальные "фабрики вариантов", - сказал CNN в пятницу, 2 июля, доктор Уильям Шафнер, профессор кафедры инфекционных заболеваний Медицинского центра университета Вандербильта.

"Чем больше невакцинированных людей, тем больше шансов, что вирус размножится", - сказал Шафнер.

"Когда это происходит, он оказывается во рту и может создавать новые мутации, которые еще более серьезны", сказал он.

Большинство изменений вируса ничего не значат, а некоторые могут даже ослабить его. Но иногда вирус развивает случайную мутацию, которая приносит ему пользу, например, лучшую передачу от человека к человеку.

Если этот инфицированный человек передаст коронавирус кому-то другому, он передаст новую версию вируса. Если она будет жизнеспособна, она станет новым вариантом коронавируса.

"По мере того как вирусы мутируют, остаются варианты, которые способствуют распространению вируса в обществе", - сказал CNN Эндрю Пекош, микробиолог и иммунолог из школы общественного здравоохранения Блумберга Джона Хопкинса.

"У нас уже есть варианты коронавируса, которые распространяются более эффективно, чем год назад", - говорит он.

Вирусы, которые не распространяются, не могут мутировать.

Разрабатываемые в настоящее время вакцины защищают от всех существующих вариантов коронавируса, но это может измениться в любое время. Поэтому врачи и представители общественного здравоохранения призывают к вакцинации как можно больше людей.