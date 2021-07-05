Пн, 5.07.2021
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помощник врача "Скорой помощи" о столбиках, мешающих работе

Рижская дума на строительство велодорожки Иманта-Даугавгрива потратит около 5 млн евро евро

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Рижская дума отчиталась о планируемых кредитах для улучшения инфраструктуры и образовательных учреждений столицы. 

Инфраструктура

Рижская дума планирует взять кредит в размере 6,4 млн евро на ремонт инфраструктуры, постановил в понедельник, 5 июля, комитет самоуправления по финансовым и административным вопросам:

  • На ремонт путепровода Карля Улманя гатве предусмотрено 853 260 евро,
  • на строительство велодорожки Иманта-Даугавгрива - 4,8 млн евро,
  • на реконструкцию перекрестка ул. Маскавас и Крустпилс - 731 986 евро.

Образование

Рижская дума планирует взять кредит в размере 700 000 евро на ремонт образовательных учреждений, также постановил комитет самоуправления по финансовым и административным вопросам.

На выборочные ремонты в двух общеобразовательных учреждениях Риги планируется взять взаймы 360 000 евро, а на ремонтные работы в здании рижской Зиепниеккалнской средней школы на улице Озолциема, 26 - 342 000 евро.

Условия 

Заем планируется взять в Госказне со сроком погашения до 10 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.

Окончательное решение о получении кредита должно быть принято на заседании Рижской думы.

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