Рижская дума на строительство велодорожки Иманта-Даугавгрива потратит около 5 млн евро евро
Рижская дума отчиталась о планируемых кредитах для улучшения инфраструктуры и образовательных учреждений столицы.
Рижская дума отчиталась о планируемых кредитах для улучшения инфраструктуры и образовательных учреждений столицы.
Инфраструктура
Рижская дума планирует взять кредит в размере 6,4 млн евро на ремонт инфраструктуры, постановил в понедельник, 5 июля, комитет самоуправления по финансовым и административным вопросам:
Образование
Рижская дума планирует взять кредит в размере 700 000 евро на ремонт образовательных учреждений, также постановил комитет самоуправления по финансовым и административным вопросам.
На выборочные ремонты в двух общеобразовательных учреждениях Риги планируется взять взаймы 360 000 евро, а на ремонтные работы в здании рижской Зиепниеккалнской средней школы на улице Озолциема, 26 - 342 000 евро.
Условия
Заем планируется взять в Госказне со сроком погашения до 10 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.
Окончательное решение о получении кредита должно быть принято на заседании Рижской думы.