Рижская дума на строительство велодорожки Иманта-Даугавгрива потратит около 5 млн евро евро

Инфраструктура

Рижская дума планирует взять кредит в размере 6,4 млн евро на ремонт инфраструктуры, постановил в понедельник, 5 июля, комитет самоуправления по финансовым и административным вопросам:

На ремонт путепровода Карля Улманя гатве предусмотрено 853 260 евро,

на строительство велодорожки Иманта-Даугавгрива - 4,8 млн евро,

на реконструкцию перекрестка ул. Маскавас и Крустпилс - 731 986 евро.

Образование

Рижская дума планирует взять кредит в размере 700 000 евро на ремонт образовательных учреждений, также постановил комитет самоуправления по финансовым и административным вопросам.

На выборочные ремонты в двух общеобразовательных учреждениях Риги планируется взять взаймы 360 000 евро, а на ремонтные работы в здании рижской Зиепниеккалнской средней школы на улице Озолциема, 26 - 342 000 евро.

Условия

Заем планируется взять в Госказне со сроком погашения до 10 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до трех лет.