Из-за ситуации в Беларуси транзит грузов Китай - ЕС может переориентироваться на Украину

"То, что изменяется качество нашей инфраструктуры, позволяет нам конкурировать с другими направлениями. Я не согласен с тем, что нас будут обходить по другим маршрутам, поскольку вы видите, что сейчас делается в Беларуси.

И то же направление Китай - ЕС может переориентироваться, в том числе на Украину, если мы предложим условия и будем работать с Европейским союзом и нашими восточными партнерами над развитием инфраструктуры, сокращением времени прохождения процедур, тарифами и так далее", - считает украинский чиновник.

По его словам, в настоящее время разрабатываются возможности для введения так называемой электронной подписи и цифровизации.

"Мы можем изменить существующую практику проверки документов, прохождения процедур и так далее, чтобы можно было спокойно узнать о прохождении на территории Китая груза, который вышел из Варшавы. То есть главное сейчас внедрять технологии", - отметил Боднар.