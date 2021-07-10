Полиция сместила акцент в контроле за соблюдением ограничений в связи с Covid-19

С 7 апреля по июль в стране было возбуждено 4250 дел об административных правонарушениях за несоблюдение эпидемиологических ограничений. С ноября прошлого года по июль текущего года возбуждено около 32 тысяч дел о таких нарушениях.

По словам Арайса, по сравнению с зимой ограничения стали гораздо более либеральными. В этих условиях Государственная полиция также изменила свою тактику по согласованию с эпидемиологами.

Учитывая распространение за границей дельта-штамма коронавируса, полиция теперь уделяет больше внимания контролю над приезжими, особенно россиянами. Стражи порядка контролируют, заполнили ли они необходимые документы и соблюдают ли самоизоляцию.

Полиция больше внимания уделяет Юрмале, ведь известно, что курортный город пользуется популярностью у жителей соседней страны.

"Если у них есть законные основания находиться в Латвии, то мы проверяем, проводился ли тест на Covid-19, осматриваем места проживания и останавливаем машины с российскими номерами. На данный момент выявлено лишь несколько нарушений, поскольку россияне отдают себе отчет в эпидемиологической ситуации в своей стране", - пояснил Арайс.

"Мы изменили свои приоритеты, потому что полиция также должна выполнять свои основные повседневные функции. Если на участке пять парикмахерских, больше нет необходимости проводить проверки каждый день, а раз в неделю. Кроме того, индустрия красоты очень тщательно относится к установленным требованиям", - сказал Арайс.

Еще одна область, в которой полиция в настоящее время усиливает контроль за ограничениями - это разрешенные массовые мероприятия. Никаких существенных нарушений в этой сфере не выявлено, организаторы мероприятий соблюдают требования, установленные государством.

"В Европе были случаи, когда люди пытались передать цифровые сертификаты другим для посещения мероприятий, у нас массово таких случаев не было", - добавил Арайс.