Сб, 10.07.2021
Чем больше людей, особенно из группы риска, будет вакцинировано, тем свободнее мы сможем жить без серьезных ограничений, возможно, даже перед лицом возможных вспышек. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня.

Полиция сместила акцент в контроле за соблюдением ограничений в связи с Covid-19

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Население в целом соблюдает текущие антиковидные ограничения, а полиция изменила тактику в мерах контроля и теперь сосредоточена на контроле над въезжающими в Латвию и массовыми мероприятиями, рассказал замначальника главного управления полиции порядка Госполиции Лаурис Арайс.

С 7 апреля по июль в стране было возбуждено 4250 дел об административных правонарушениях за несоблюдение эпидемиологических ограничений. С ноября прошлого года по июль текущего года возбуждено около 32 тысяч дел о таких нарушениях.

По словам Арайса, по сравнению с зимой ограничения стали гораздо более либеральными. В этих условиях Государственная полиция также изменила свою тактику по согласованию с эпидемиологами.

Учитывая распространение за границей дельта-штамма коронавируса, полиция теперь уделяет больше внимания контролю над приезжими, особенно россиянами. Стражи порядка контролируют, заполнили ли они необходимые документы и соблюдают ли самоизоляцию.

Полиция больше внимания уделяет Юрмале, ведь известно, что курортный город пользуется популярностью у жителей соседней страны.

"Если у них есть законные основания находиться в Латвии, то мы проверяем, проводился ли тест на Covid-19, осматриваем места проживания и останавливаем машины с российскими номерами. На данный момент выявлено лишь несколько нарушений, поскольку россияне отдают себе отчет в эпидемиологической ситуации в своей стране", - пояснил Арайс.

"Мы изменили свои приоритеты, потому что полиция также должна выполнять свои основные повседневные функции. Если на участке пять парикмахерских, больше нет необходимости проводить проверки каждый день, а раз в неделю. Кроме того, индустрия красоты очень тщательно относится к установленным требованиям", - сказал Арайс.

Еще одна область, в которой полиция в настоящее время усиливает контроль за ограничениями - это разрешенные массовые мероприятия. Никаких существенных нарушений в этой сфере не выявлено, организаторы мероприятий соблюдают требования, установленные государством.

"В Европе были случаи, когда люди пытались передать цифровые сертификаты другим для посещения мероприятий, у нас массово таких случаев не было", - добавил Арайс.

Несмотря на жаркую погоду, люди также продолжают соблюдать правила об использовании масок.

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