Министр: с 2023 года может быть введена базовая пенсия в размере 136 евро

"Если будет поддержка в правительстве и Сейме, то с 2023 года можно ввести базовую пенсию в размере 136 евро", - сказал политик, признав, что это будет иметь значительный фискальный эффект - около 300 миллионов евро. С Минфином Министерство благосостояния в настоящее время в первую очередь обсуждает бюджет на 2022 год, но Минфин осведомлен и о плане на 2023 год.

Отвечая на вопрос об изменениях в доплатах за стаж до 1996 года, Эглитис сказал, что Минблаг предложил Минфину начислять эти надбавки с 1 января следующего года. Фискальное влияние этого предложения составляет 7 миллионов евро. "Все будет зависеть от борьбы за бюджет - сколько мы сможем получить", - добавил министр.