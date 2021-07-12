Министр: с 2023 года может быть введена базовая пенсия в размере 136 евро
С 2023 года в Латвии может быть введена базовая пенсия в размере 136 евро, допустил министр благосостояния Гатис Эглитис в интервью газете Diena.
С 2023 года в Латвии может быть введена базовая пенсия в размере 136 евро, допустил министр благосостояния Гатис Эглитис в интервью газете Diena.
"Если будет поддержка в правительстве и Сейме, то с 2023 года можно ввести базовую пенсию в размере 136 евро", - сказал политик, признав, что это будет иметь значительный фискальный эффект - около 300 миллионов евро. С Минфином Министерство благосостояния в настоящее время в первую очередь обсуждает бюджет на 2022 год, но Минфин осведомлен и о плане на 2023 год.
Отвечая на вопрос об изменениях в доплатах за стаж до 1996 года, Эглитис сказал, что Минблаг предложил Минфину начислять эти надбавки с 1 января следующего года. Фискальное влияние этого предложения составляет 7 миллионов евро. "Все будет зависеть от борьбы за бюджет - сколько мы сможем получить", - добавил министр.
"Если бы я был министром финансов, я бы вообще не облагал налогом пенсию. Но это идеальная ситуация, которой не будет в ближайшем будущем. Вот почему моя партия предложила необлагаемый минимум для пенсий в размере минимальной зарплаты. В настоящее время необлагаемый минимум пенсий составляет 360 евро", - сказал Эглитис.