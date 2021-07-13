В Латвии будут реализованы новые инвестиционные проекты на сумму 313 млн евро

Со ссылкой на данные аудиторской компании EY в министерстве отметили, что в результате пандемии и других глобальных процессов объем инвестиций в Европе в 2020 году снизился на 13%, тогда как в Латвии наблюдался рост на 79%. Аналогичные тенденции сохраняются и в этом году, и общий объем привлеченных инвестиций, по данным Латвийского агентства инвестиций и развития, за шесть месяцев уже превысил показатели 2020 года.
В результате реализации 17 новых инвестиционных проектов будет создано 1615 новых рабочих мест. В 2020 году в Латвии был реализован 51 инвестиционный проект, привлечено 252 млн евро и создано 2893 новых рабочих места.
Четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в приоритетных отраслях с высокой добавленной стоимостью, пять проектов реализуют белорусские компании, которые полностью или частично перенесли деятельность в Латвию.
В Минэкономики отметили, что в этом году удалось привлечь новые проекты в сфере возобновляемой энергетики, машиностроения, аквакультуры, электроники, недвижимости и др.
Параллельно идет работа и с другими перспективными инвестиционными проектами, общий объем инвестиций планируется в размере 2,6 млрд евро.
Эстонская группа предприятий Graanul Invest планирует строительство завода древесных гранул в Броцены, которое несколько лет назад из-за экономической ситуации было отложено. Инвестиции в завод составят 22 млн евро, он будет производить до 250 000 тонн древесных гранул в год.
В этом году свою деятельность в Латвии расширит и одна из ведущих в Европе технологических компаний Webhelp, которая в январе открыла офис в помещениях Даугавпилсского университета. На предприятии уже создано более 200 рабочих мест, но планируется, что их количество в ближайшие несколько месяцев увеличится в два раза.