В Латвии будут реализованы новые инвестиционные проекты на сумму 313 млн евро

Со ссылкой на данные аудиторской компании EY в министерстве отметили, что в результате пандемии и других глобальных процессов объем инвестиций в Европе в 2020 году снизился на 13%, тогда как в Латвии наблюдался рост на 79%. Аналогичные тенденции сохраняются и в этом году, и общий объем привлеченных инвестиций, по данным Латвийского агентства инвестиций и развития, за шесть месяцев уже превысил показатели 2020 года.

Что это значит?

В результате реализации 17 новых инвестиционных проектов будет создано 1615 новых рабочих мест. В 2020 году в Латвии был реализован 51 инвестиционный проект, привлечено 252 млн евро и создано 2893 новых рабочих места.

Четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в приоритетных отраслях с высокой добавленной стоимостью, пять проектов реализуют белорусские компании, которые полностью или частично перенесли деятельность в Латвию.

В Минэкономики отметили, что в этом году удалось привлечь новые проекты в сфере возобновляемой энергетики, машиностроения, аквакультуры, электроники, недвижимости и др.

Параллельно идет работа и с другими перспективными инвестиционными проектами, общий объем инвестиций планируется в размере 2,6 млрд евро.

Эстонская группа предприятий Graanul Invest планирует строительство завода древесных гранул в Броцены, которое несколько лет назад из-за экономической ситуации было отложено. Инвестиции в завод составят 22 млн евро, он будет производить до 250 000 тонн древесных гранул в год.