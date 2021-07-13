Финская компания Veho покупает генерального представителя Mercedes-Benz в Латвии

Стороны договорились не разглашать цену продажи или любую дополнительную информацию, относящуюся к этой сделке. Сделка еще не одобрена органами по надзору за конкуренцией.

Сделка включает импорт, розничную торговлю и техническое обслуживание легковых и коммерческих автомобилей Mercedes-Benz. В настоящее время Domenikss принадлежит его основательнице и президенту Даниленко.

Veho - дистрибьютор автомобилей в Финляндии, Швеции, Эстонии и Литве. Компания предлагает легковые и коммерческие автомобили производства Daimler Group вместе с широким спектром услуг.

Этой сделкой Veho планирует укрепить свои позиции в Балтийском регионе - сделка дополняет совершенную в 2019 году покупку Silberauto, бывшего распространителя Mercedes-Benz в Эстонии и Литве.

После приобретения Domenikss продолжит работать как отдельная компания. Его бренд и офисы пока не изменятся.

Генеральный директор Veho Юха Руотсалайнен сказал, что это приобретение является логическим шагом в реализации стратегии компании и важным событием для всего сектора в Северной Европе. "Теперь вместе мы можем предлагать уникальные услуги для наших клиентов, предоставлять возможности карьерного роста нашим сотрудникам, а также возможности роста нашим партнерам", - подчеркнул Руотсалайнен.

Владелица Domenikss Даниленко сообщила, что решение о продаже компании было принято несколько лет назад и она рада тому, что покупателем является именно Veho.

Как сообщалось, оборот Domenikss в прошлом году составил 37,756 млн евро, что на 17,8% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 47,6% - до 1,569 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.