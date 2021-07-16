Прибыль Swedbank в Латвии в первом полугодии 2021 года составила 41 млн евро

Он отметил, что прибыль в течение года уменьшилась из-за повышения кредитных накоплений и расходов, в свою очередь доходы в течение года выросли.

Согласно финансовому отчету банка, за первые шесть месяцев 2021 года прибыль группы Swedbank в Латвии составила 35,491 млн евро, что на 10,5% меньше, чем за тот же период 2020 года, а прибыль самого Swedbank снизилась на 11,4% до 39,208 млн евро.

Кредитные накопления в первом полугодии составили 6 млн евро по сравнению с 3 млн евро годом ранее.

Чистые процентные доходы в первом полугодии текущего года сократились на 1%. В то же время размер кредитного портфеля в сравнении с тем же периодом прошлого года остался стабильным. Объемы кредитования домохозяйств выросли на 5%, в то время как кредитный портфель предприятий уменьшился на 6%. Размер депозитов вырос на 23% в сравнении с первым полугодием прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 9%. На них главным образом повлиял прирост доходов по обеспечению услуг, связанных с картами и платежами, а также по управлению активами.

Доходы от сделок с финансовыми инструментами, а также доходы по страхованию в течение года оставались стабильными.

В то же время общие расходы Swedbank за полугодие выросли на 15%. На них продолжает влиять увеличение расходов на потребности рабочей силы, уменьшение рисков отмывания денег и усиление сферы управления рисками и развития. Кроме того, продолжаются вложения средств в усовершенствование дигитальных услуг банка.

"С уменьшением пандемийных ограничений в прошедшем квартале мы наблюдали резкий прирост как повседневной активности клиентов, так и их активности по приобретению жилья. Хотя и с большей инерцией, но все же постепенно возрастает и готовность предпринимателей инвестировать в развитие, и Swedbank полностью готов поддержать дальнейшее развитие экономики", - сказал председатель правления Swedbank Рейнис Рубенис.

Банк отмечает, что мощный рост переживает финансирование приобретения жилья, при этом сфера потребительского кредитования пока еще полностью не пришла в себя от влияния пандемии.