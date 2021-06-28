Выявлено 33 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 27,9

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился с 27,8 до 27,9 случая.

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделан 7321 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.