Вс, 18.07.2021
В шести странах ситуация фактически резко ухудшается, особенно в Португалии, Испании, на Кипре, в Люксембурге, на Мальте и в Нидерландах, и, по прогнозам ECDC, в ближайшем будущем за ними последует еще ряд стран. Юрий Перевощиков, эпидемиолог
Юрий Перевощиков, эпидемиолог

Выявлено 33 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 27,9

Рига. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 33 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Данных о скончавшихся заболевших не поступало.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился с 27,8 до 27,9 случая. 

Всего за прошедшие сутки в Латвии сделан 7321 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 159 человек. За время пандемии умерли 2542 человека, зараженных коронавирусом.


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