Выявлено 33 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 27,9
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 33 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Данных о скончавшихся заболевших не поступало.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 33 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Данных о скончавшихся заболевших не поступало.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии немного повысился с 27,8 до 27,9 случая.
Всего за прошедшие сутки в Латвии сделан 7321 тест на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%.
С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 159 человек. За время пандемии умерли 2542 человека, зараженных коронавирусом.