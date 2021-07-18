На зарплаты сотрудников СГД просит дополнительно выделить 9,6 млн евро

Самая крупная сумма - 9,6 миллиона евро - нужна СГД для обеспечения конкурентоспособного вознаграждения в целях усиления контроля на таможне и для выявления уголовных правонарушений, а также для решения проблем с "текучкой" квалифицированных кадров.

270 000 евро СГД планирует направить на усовершенствование, модернизацию и улучшение таможенной инфраструктуры, а 780 000 евро - на внедрение решений в области информационных технологий для адаптации рабочей среды для работы с э-документами.

Кроме того, в бюджете на 2022 год дополнительно запрошены 215 000 евро с целью усиления надзора за фискальной политикой в Совете по фискальной дисциплине и для продвижения мер по более активному участию Латвии в проектах, финансируемых ЕС.