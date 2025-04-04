В Латвии предлагают полностью запретить торговлю товарами из РФ и Беларуси

Оппозиционная партия разработала проект решения, который предусматривает запрет на торговлю товарами российского и белорусского происхождения с 1 июля этого года.

Как заявил депутат Янис Витенбергс, в латвийских магазинах по-прежнему можно найти различные произведенные в России и Беларуси товары, хотя санкции ЕС в отношении этих стран действуют уже несколько лет. Отказавшись от торговли этими товарами, Латвия станет примером для других стран ЕС и будет способствовать более эффективной реализации санкционной политики, считает депутат.

Нацобъединение отмечает, что война России против Украины и ее поддержка Беларусью создали ситуацию, когда любая торговля с этими странами не только аморальна, но и является прямой поддержкой экономики агрессора. В Латвии по-прежнему работают десятки предприятий, которые импортируют продовольствие и другие товары из России и Беларуси, тем самым косвенно финансируя их военный потенциал. Нацобъединение подчеркивает, что необходимо прекратить продажу в Латвии товаров из стран, которые ведут войну, так как каждый заплаченный за них евро - это шаг к новым атакам в Украине, а также потенциально в других регионах Европы.

В проекте решения Нацобъединение призывает премьер-министра Эвику Силиню принять необходимые меры для введения полного запрета на торговлю российскими и белорусскими товарами в Латвии и в сотрудничестве с правительствами Литвы и Эстонии добиваться аналогичного запрета во всей Балтии. Партия также предлагает премьер-министру подать инициативу о существенном повышении таможенных тарифов на российские и белорусские товары на всей территории Евросоюза.