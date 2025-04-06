Сколько заработала в прошлом году парламентский секретарь Минрегионразвития?

Также она указала, что получила 200 евро дохода от самоуправления Кулдиги, 89 евро в виде процентов от AS Swedbank, 14 евро в виде процентов от AS SEB banka.

На конец года сумма долговых обязательств Дамбите-Дамберги составляла 848 евро.

В то же время, в безналичной форме она хранила 17 390 евро в AS SEB banka, 5036 евро в AS Swedbank.

В 2023 году в собственности Дамбите-Дамберги находились земельный участок и здания в Кулдиге, строение в Кулдиге - в пользовании, арендованные: квартира в Риге и земельный участок в Кулдиге.

Кроме того, в ее собственности числились 42 акции акционерного общества Poligrāfs, общей стоимостью 60 евро.