Депутат от СЗК Валдис Масловскис в прошлом году заработал более 61 тысячи евро в Сейме

Масловскис занимает должность председателя подкомиссии по оценке результатов административно-территориальной реформы при Комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений Сейма.

В разделе о собственности указано, что депутату принадлежит недвижимость в Иснаудской волости, а также два автомобиля Opel Insignia, 2010 года выпуска и Audi A6 Allroad Quattro, 2016 года выпуска.

Что касается сбережений, Масловскис указал: наличными - 7500 долларов США и 12 500 евро, на счетах в банке AS Citadele - 5698 евро, 6027 евро и 5,52 доллара США.

По данным декларации, из Сейма депутат получил 61 252 евро, от Государственного агентства социального страхования (VSAA) - пенсию в размере 8659 евро, а также пособие в размере 3667 евро.