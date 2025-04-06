Депутат от СЗК Валдис Масловскис в прошлом году заработал более 61 тысячи евро в Сейме

Депутат Сейма Валдис Масловскис (Союз зеленых и крестьян - СЗК) в прошлом году заработал в парламенте 61 252 евро, следует из его декларации о доходах за 2024 год, опубликованной в официальном реестре должностных лиц.
Масловскис занимает должность председателя подкомиссии по оценке результатов административно-территориальной реформы при Комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений Сейма.
В разделе о собственности указано, что депутату принадлежит недвижимость в Иснаудской волости, а также два автомобиля Opel Insignia, 2010 года выпуска и Audi A6 Allroad Quattro, 2016 года выпуска.
Что касается сбережений, Масловскис указал: наличными - 7500 долларов США и 12 500 евро, на счетах в банке AS Citadele - 5698 евро, 6027 евро и 5,52 доллара США.
По данным декларации, из Сейма депутат получил 61 252 евро, от Государственного агентства социального страхования (VSAA) - пенсию в размере 8659 евро, а также пособие в размере 3667 евро.
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