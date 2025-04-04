Стало известно, сколько стоило устранение повреждения морского оптического кабеля

В общую сумму убытков включены расходы на ремонт кабеля, расходы LVRTC и нанятого им персонала, а также расходы за не оказанные клиентам услуги.

Все эти расходы LVRTC покрыл за счет собственных средств.

Также в апреле LVRTC начал процедуру взыскания компенсации с болгарской компании Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно Vezhen, причинившее ущерб. Если болгарская судоходная компания не согласится возместить ущерб, возможно обращение в суд. В то же время полиция продолжает расследование уголовного дела.

Оптоволоконный кабель LVRTC на участке Вентспилс - Готланд в Балтийском море был поврежден 26 января 2025 года.