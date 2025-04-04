Пт, 4.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Стало известно, сколько стоило устранение повреждения морского оптического кабеля

Глава правления LVRTC Гиртс Озолс
Глава правления LVRTC Гиртс Озолс Фото: Ivars Soikāns/LETA

Устранение повреждений морского оптического кабеля обошлось почти в 500 000 евро, сообщили агентству LETA в Латвийском государственном центре радио и телевидения (LVRTC).

В общую сумму убытков включены расходы на ремонт кабеля, расходы LVRTC и нанятого им персонала, а также расходы за не оказанные клиентам услуги.

Все эти расходы LVRTC покрыл за счет собственных средств.

Также в апреле LVRTC начал процедуру взыскания компенсации с болгарской компании Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно Vezhen, причинившее ущерб. Если болгарская судоходная компания не согласится возместить ущерб, возможно обращение в суд. В то же время полиция продолжает расследование уголовного дела.

Оптоволоконный кабель LVRTC на участке Вентспилс - Готланд в Балтийском море был поврежден 26 января 2025 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх