Стало известно, сколько стоило устранение повреждения морского оптического кабеля

Устранение повреждений морского оптического кабеля обошлось почти в 500 000 евро, сообщили агентству LETA в Латвийском государственном центре радио и телевидения (LVRTC).
В общую сумму убытков включены расходы на ремонт кабеля, расходы LVRTC и нанятого им персонала, а также расходы за не оказанные клиентам услуги.
Все эти расходы LVRTC покрыл за счет собственных средств.
Также в апреле LVRTC начал процедуру взыскания компенсации с болгарской компании Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно Vezhen, причинившее ущерб. Если болгарская судоходная компания не согласится возместить ущерб, возможно обращение в суд. В то же время полиция продолжает расследование уголовного дела.
Оптоволоконный кабель LVRTC на участке Вентспилс - Готланд в Балтийском море был поврежден 26 января 2025 года.
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