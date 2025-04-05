Депутат Сейма Цирцене в прошлом году заработала более 103 000 евро

В виде зарплаты в Сейме Цирцене в прошлом году получила 50 155 евро, Государственная служба социального страхования (VSAA) выплатила ей пособие в размере 16 708 евро, а в виде пенсии она получила 34 088 евро.

Кроме должности государственного чиновника Ингрида Цирцене занимает должность врача в SIA Dziedniecība.

Она имеет в совместной собственности квартиру в Айзпуте, в Риге ей принадлежит другая недвижимость.

Общие безналичные накопления Цирцене достигли 174 417 евро. Информация о накоплениях наличных средств или других накоплениях в декларации не указана. В декларации отмечается, что у нее есть накопления в частных пенсионных фондах, однако сумма не уточняется.