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Депутат Сейма Цирцене в прошлом году заработала более 103 000 евро

Ингрида Цирцене
Ингрида Цирцене Фото: Zane Bitere/LETA

Депутат Сейма Ингрида Цирцене ("Новое Единство") в прошлом году получила доходы в размере более 103 000 евро, свидетельствует ее декларация должностного лица за прошлый год, сообщает агентство LETA.

В виде зарплаты в Сейме Цирцене в прошлом году получила 50 155 евро, Государственная служба социального страхования (VSAA) выплатила ей пособие в размере 16 708 евро, а в виде пенсии она получила 34 088 евро.

Кроме должности государственного чиновника Ингрида Цирцене занимает должность врача в SIA Dziedniecība.

Она имеет в совместной собственности квартиру в Айзпуте, в Риге ей принадлежит другая недвижимость.

Общие безналичные накопления Цирцене достигли 174 417 евро. Информация о накоплениях наличных средств или других накоплениях в декларации не указана. В декларации отмечается, что у нее есть накопления в частных пенсионных фондах, однако сумма не уточняется.

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