"На бумаге" до 1500 евро: на сельскохозяйственных предприятиях имеется почти полторы тысячи вакансий

Он отметил, что в этом году нехватка рабочей силы больше всего ощущается в хозяйствах по выращиванию клубники, где в жаркую погоду ягоды созревают быстро и их нужно быстро собирать.
По словам Тронса, хотя сельское хозяйство непрерывно развивается, происходит активная механизация и автоматизация процессов, по-прежнему имеется много видов работ, где людей заменить невозможно, например, бережный сбор ягод.
"Фермеры пытаются привлечь школьников, студентов и людей, которые находятся в отпуске", - рассказал представитель общества. Работникам предоставляется место для проживания, транспорт и возмещаются расходы на топливо.
Также фермеры пытаются привлечь работников из третьих стран, в том числе Украины и Узбекистана, но это сложно из-за пандемии Covid-19 и ограничений.
"Все, кто хочет работать, на мой взгляд, могут найти работу и заработать", - сказал Тронс. В то же время он признал, что многие люди не готовы на такую работу, потому что она физически тяжелая, что нередко перевешивает даже тот факт, что "на бумаге" за сбор ягод можно заработать до 1500 евро.