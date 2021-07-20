"На бумаге" до 1500 евро: на сельскохозяйственных предприятиях имеется почти полторы тысячи вакансий

Он отметил, что в этом году нехватка рабочей силы больше всего ощущается в хозяйствах по выращиванию клубники, где в жаркую погоду ягоды созревают быстро и их нужно быстро собирать.

По словам Тронса, хотя сельское хозяйство непрерывно развивается, происходит активная механизация и автоматизация процессов, по-прежнему имеется много видов работ, где людей заменить невозможно, например, бережный сбор ягод.

"Фермеры пытаются привлечь школьников, студентов и людей, которые находятся в отпуске", - рассказал представитель общества. Работникам предоставляется место для проживания, транспорт и возмещаются расходы на топливо.

Также фермеры пытаются привлечь работников из третьих стран, в том числе Украины и Узбекистана, но это сложно из-за пандемии Covid-19 и ограничений.