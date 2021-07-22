Возможно, лопнула шина: в Дрейлини на прямом участке дороги произошла тяжелая авария

Утром в среду, 21 июля, в Дрейлини, недалеко от границы Улброки, в обоих направлениях образовались значительные пробки. На прямом участке дороги столкнулись два легковых автомобиля, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Два человека с травмами были доставлены в больницу. Обстоятельства происшедшего выясняет полиция.
"Согласно предварительной информации, у автомобиля марки Chrysler лопнула шина, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota. В результате Chrysler съехал с проезжей части", - описала произошедшее представитель Госполиции Криста Андерсоне.
Водитель Chrysler сразу же была доставлена в медучреждения, на место происшествия выехали четыре бригады медиков, в том числе одна, привлекаемая в особо тяжелых случаях.
"Помощь потребовалась четырем людям. Двое серьезных травм не получили, доставлять их в медучреждение не было нужным, но в двух случаях травмы были довольное серьезными. Состояние оцениваем как стабильное, но травмы средней тяжести, как политравмы. Они доставлены для получения дальнейшей помощи в медучреждения", - проинформировала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.
Движение из-за аварии было осложнено. На дороге работали пожарные, которые помогли сдвинуть попавшую в аварию Toyota с проезжей части. Движение удалось восстановить после 10:30.