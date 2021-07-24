Сб, 24.07.2021
Что касается рабочей силы, ситуация в пищевой промышленности остается сложной Инара Шуре, Председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий
Инара Шуре, Председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий

На непредвиденные расходы во втором квартале из бюджета было выделено более 600 млн евро

Деньги. Иллюстративное фото. ФОТО: cosmix/pixabay.com

Из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" во втором квартале этого года выделено 614,29 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине.

Первоначально в бюджете этого года средства на непредвиденные расходы были предусмотрены в размере 26,7 млн евро, однако в связи с кризисом из-за Covid-19 правительство приняло несколько решений об увеличении финансирования этой программы, в результате ее объем достиг 1,626 млрд евро.

Во втором квартале этого года было удовлетворено 99 запросов о выделении средств на непредвиденные расходы на общую сумму 614,3 млн евро.

Больше всего средств выделено Министерству финансов - 307,83 млн евро, чтобы обеспечить поддержку пострадавшим от кризиса из-за Covid-19. 107,71 млн евро было выделено Минздраву для обеспечения доступности медикамента Veclury, доплат медикам и покрытия расходов Национальной службы здравоохранения. Министерству сообщения на развитие сети автодорог выделено 87,42 млн евро, Минблагу на поддержку в условиях Covid-19 - 48,97 млн евро.


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