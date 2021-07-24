На непредвиденные расходы во втором квартале из бюджета было выделено более 600 млн евро

Первоначально в бюджете этого года средства на непредвиденные расходы были предусмотрены в размере 26,7 млн евро, однако в связи с кризисом из-за Covid-19 правительство приняло несколько решений об увеличении финансирования этой программы, в результате ее объем достиг 1,626 млрд евро.

Во втором квартале этого года было удовлетворено 99 запросов о выделении средств на непредвиденные расходы на общую сумму 614,3 млн евро.