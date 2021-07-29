Самое мистическое место и почти Средиземноморье: 5 живописных озер и карьеров Латвии

Озеро Черток, или Чёртово озеро (Čertoka ezers)

Край: Латгале

Расстояние от центра Риги: 237 км

В каждой стране есть место, окутанное всевозможными байками и страшилками. В Латвии это озеро Черток, или Чёртово озеро. Водоем очень глубокий, отсюда появилось предположение, что образовался он в результате падения метеорита. По другой версии, озеро появилось благодаря карстовой воронке. Одна из легенд гласит, что в озере практически нет водных растений и минимальна рыбная фауна. Другая - что на Чёртовом озере часто не работает или пропадает аппаратура. Многие считают, что здесь нельзя купаться. Словом, все окутано тайной и мистикой.

Однако если отбросить все предрассудки, то это не просто красивое место, но и, пожалуй, самое живописное в нашей стране.

Само озеро (кстати, одно из чистейших озер Латвии) совсем маленькое и почти идеально круглой формы. ​Вокруг - только лес. В радиусе нескольких километров нет ни одного жилого дома, ведь прилегающая территория в 55 гектаров объявлена природным заповедником.

Озеро Лачкрога (Lačkroga ezers)

Край: Курземе

Расстояние от центра Риги: 127 км

Это озеро в свое время наделало много шуму. Дело в том, что еще до недавних пор о нем мало кто знал, но потом фотографии водоема появились в социальных сетях, после чего озеро стало для латвийцев буквально местом паломничества.

Вода там голубая и прозрачная, словно на средиземноморском курорте.

Этот природный эффект объясняется тем, что озеро возникло на месте известнякового карьера. Есть вероятность, что это самое чистое озеро в Балтии, так как из него можно пить воду.

Озеро Уммис (Ummis)

Край: Видземе

Расстояние от центра Риги: 38 км

Озеро Уммис считается одним из самых чистых водоемов в Латвии. Об этом свидетельствуют периодически распускающиеся там лобелии Дортмана - единственный в Латвии представитель рода лобелия, очень редкое растение, которое встречается лишь в 1% озер страны.

В период цветения лобелии купаться там запрещено. А вот прийти и полюбоваться - нет!

Озеро Салайнис (Salainis ezers)

Край: Видземе

Расстояние от центра Риги: 159 км

Салайнис - одно из шести лесных озер, соединяющихся с озером Ниедрая. И большинству латвийцев оно известно как озеро, которое с высоты птичьего полета напоминает контур Латвии.

Учтите, что озеро с таким же названием есть и в Валкском крае!

Карьер Дубкалну в Огре (Zilie kalni)

Край: Видземе

Расстояние от центра Риги: 40 км

Про так называемые Синие горы Огре мы писали уже неоднократно. Однако теперь более пристальное внимание хочется уделить карьеру Дубкалну, который расположился в самом центре природного парка.

Благодаря тому, что в парковой зоне много подземных источников, вода здесь чистая и прозрачная. Поэтому водохранилище быстро стало популярным местом купания среди местных жителей.