Почему чтение книг делает человека сонным?

Вроде бы протагонист романа подошел к новому повороту, и книга обещала захватывающий ряд событий, но внезапно - сон. Почему так?
Как выяснило ВВС в передаче Science Focus, виной тому главным образом удобная кровать. Люди обычно пытаются читать в тишине и комфортной атмосфере, однако эти условия идеальны и для сна. Чтение успокаивает разум, уводя мысли от окружающих раздражителей, которые иногда позволяют оставаться бодрым.
"Для многих людей чтение - успокаивающее занятие, которое невольно подготавливает разум и тело ко сну. Главная причина, почему чтение помогает заснуть, - оно позволяет отдохнуть разуму перед выключением света и сном", - пояснил невролог Раман Малхотра.
Иногда бывает и так, что необходимые для чтения возможности концентрации иссякли, поэтому каждое слово может даваться с трудом. Особенно, если выбрана толстая книга на сложные темы.
Так или иначе - чтение определенно является занятием, которое стоит превратить в ежевечернюю рутину. Хотя бы потому, что быстрее заснешь. Однако, если сон нападает каждый раз, когда берешь в руки книгу, то могут помочь различные трюки. Например, чтение с утра или аудиокниги. Кроме того, для чтения стоит выбирать не кровать, а, например, стул. Или же читать в публичных местах, например, в кафе или парке.