Почему чтение книг делает человека сонным?

Вроде бы протагонист романа подошел к новому повороту, и книга обещала захватывающий ряд событий, но внезапно - сон. Почему так?

Как выяснило ВВС в передаче Science Focus, виной тому главным образом удобная кровать. Люди обычно пытаются читать в тишине и комфортной атмосфере, однако эти условия идеальны и для сна. Чтение успокаивает разум, уводя мысли от окружающих раздражителей, которые иногда позволяют оставаться бодрым.

"Для многих людей чтение - успокаивающее занятие, которое невольно подготавливает разум и тело ко сну. Главная причина, почему чтение помогает заснуть, - оно позволяет отдохнуть разуму перед выключением света и сном", - пояснил невролог Раман Малхотра.

Иногда бывает и так, что необходимые для чтения возможности концентрации иссякли, поэтому каждое слово может даваться с трудом. Особенно, если выбрана толстая книга на сложные темы.